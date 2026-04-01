حمله هوایی به مجموعه صنعتی فولاد سفیددشت
معاونت سیاسی، امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری از حمله هوایی به مجموعه صنعتی فولاد سفیددشت خبرداد.
به گزارش ایلنا، بنا بر گزارش معاونت سیاسی، امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری، ساعاتی پیش، بخشیهایی از مجموعه صنعتی فولاد سفیددشت مورد حمله هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، بر اساس این گزارش، بررسیهای بیشتری برای روشن شدن ابعاد این حادثه در دست انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
از مردم عزیز درخواست میشود که به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفاً از منابع رسمی پیگیری کنند.