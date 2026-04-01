واکنش ایروانی به ادعاهای استرالیا علیه ایران

یادآور می شود که اقدام صریح یک دولت در اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، واجد وصف «عمل تجاوز» می‌باشد. این امر در بند (ح) ماده ۳ ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیست‌ونهم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ تصریح شده است.

با لحاظ حکم مزبور، دولت‌های مذکور فاقد مبنای قانونی برای درخواست از استرالیا جهت اعمال حق دفاع جمعی می‌باشند؛ و به طریق اولی، استرالیا نیز در موقعیتی حقوقی برای اجابت چنین درخواستی قرار ندارد.

با توجه به مراتب فوق، اقدامات اتخاذی از سوی استرالیا تحت عنوان حق دفاع جمعی نه‌تنها نامربوط، فاقد مبنا و غیرقابل توجیه است، بلکه مصداق تحریف فاحش حقوق بین‌الملل بوده و فی‌نفسه می‌تواند به‌وضوح در حکم عمل تجاوز تلقی گردد.

افزون بر این، استرالیا در نامه خود به‌نحو مغرضانه حملات غیرقانونی علیه ایران را صرفاً به‌عنوان «ضربات اولیه» توصیف کرده و عمداً از اشاره به آغازگران واقعی تجاوز یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، امتناع ورزیده است. این حذف عامدانه در راستای ایجاد روایتی کاذب صورت گرفته است که هدف آن پنهان‌سازی مسئولیت، تحریف واقعیات و وارونه‌سازی حقیقت حقوقی و اخلاقی از طریق تصویرسازی از قربانی به‌عنوان متجاوز و از متجاوزان به‌عنوان قربانی می‌باشد.