مشاور مقام معظم رهبری:
مردم با حضور شبانهروزی، دشمن را مایوس کردهاند
مشاور مقام معظم رهبری گفت: حضور شبانهروزی مردم و نیروهای مردمی در صحنهها، از جمله حضور پاسداران در پایگاههای بسیج تا پاسی از شب، دشمن را مایوس کرده است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر، ابعاد مختلف «جنگ رمضان» را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
مخبر: سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم شهادت زعیم عالیقدر رهبر گران قدر انقلاب اسلامی شهید آیت الله امام خامنهای را تبریک هم عرض میکنم انتخاب رهبر عزیز و معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی خامنهای را، دو سه نکته را لازم است در ابتدای عرضم در رابطه با ویژگیهای حضرت امام خامنهای نمیخواهم اینجا صحبت کنم شاید وقتش نیست موقعیتش هم نیست، اما مثل همه برآوردهایی که دشمن داشت در رابطه با انقلاب و ایران و اسلام اینجا هم مرتکب اشتباه اساسی و راهبردی شد یعنی این که هرچه به او گفتند شهادت رهبر ایران منطقه را به هم میریزد و منطقه دچار چالش میشود فکر نکرد که این اتفاق درست است علت اصلی آن هم این است که چند موضوع برای آمریکاییها حل نشده است و از قضیه بیاطلاع هستند عمق جایگاه رهبری در نظام اسلامی، جایگاه روحانیت و مرجعیت در مردم مسلمان و شیعه ایران و سایر شیعههای دنیا و شناختی که روی مردم دارند اصلاً شناختشان شناخت غلطی است شناختی که از موقعیت جغرافیای ایران دارند آن هم دچار مشکل هستند برآورد غلط هستند، پیش بینی غلط هستند.
همه اینها الان دامنگیرشان شده و شهادت حضرت امام خامنهای یک ضربه سنگینی به همه برنامههای آمریکاییها داد من اسرائیل را سگ زنجیری آن آمریکاییها میدانم و وزنی برایش قائل نیستم به رغم اینکه قدرت نظامی و همه مسائلش، اما یک دستمایه است دست آمریکاییها گرچه این بحث مطرح میشود که اسرائیلیها هستند که دارند آمریکا را مدیریت میکنند من این را قبول ندارم آمریکاییها کاملاً حسابشده از همه منابعشان در موقعیتهای مناسب خودشان استفاده میکنند این هم یکی دیگه، آمریکاییها روی مسائل ایران و مرجعیت روحانیت، مردم مسلمان و شیعه ایران و سایر شیعیان و مسلمانان دیگر دنیا برآورد درستی ندارند در نتیجه برنامههایی که میریزند به هیچ کدام از اهدافشان نمیرسند یعنی ببینید الان ما واقعاً همین الان ما پیروز جنگ هستیم چرا پیروز جنگ هستیم برای اینکه دشمن ما به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است پیروزی این است، پس موفق نبوده که این اتفاق حاصل شده است اینها اهدافی داشتند سوالی را هم اینجا جواب بدهم، چون در بعضی از این مجامع که شرکت میکنم بعضی از دلسوزان نه اینکه حالا به نظرم این نکته را بگویم آن مردمی که در خیابان هستند از یک قشر خاص نیستند، از یک جریان خاص هم نیستند.
اینها همه دوستداران نظام و ایران و مسائل و اهداف ایران هستند آنکه مطلبی است که بسیار مهم است این است که آیا ما میشد جنگ نکنیم یعنی ما عامل این هستیم که مرتب آمریکاییها با ما درگیر هستند، چون این سوال را میکنند میگویند مثلاً نمیشود جنگ نکنیم، میشود با آمریکاییها دشمنی نکنیم؟ این مطلب مهم است که ما دشمنی نمیکنیم مهم این است که چرا آمریکاییها با ما درگیر هستند از سابق هم درگیر هستند علت آن چند موضوع است اولین آن این است که این موقعیت ژئوپلیتیک ایران یک وضعیتی دارد که هر کس میخواهد ادعای ابرقدرتی کند قدرت اعمال نفوذش را در دنیا تثبیت کند و بلا منازع کند به یک چنین جغرافیایی نیاز دارد به چنین جغرافیایی که بتواند ظرف کمتر از یک ماه، ظرف دو هفته کل اقتصاد دنیا را با یک تصمیمش متحول کند یعنی شما ببینید دو هفته که از بستن تنگه هرمز گذشته کل اقتصاد دنیا دچار مشکل شده است علت آن این است که بالاخره بیست درصد انرژی دنیا از آن جا میرود و انرژی را ما باید تعریف کنیم آیا چیزی در دنیا است که نیاز به انرژی نداشته باشد یعنی یک محصولی است، تولیدی است که به یک شکلی به انرژی احتیاج نداشته باشد مثلاً برق نیاز نداشته باشد، آب نیاز نداشته باشد، گرما نیاز نداشته باشد، سرما نیاز نداشته باشد هیچ جا چنین چیزی نیست یک نکتهای را هم اینها مطرح میکنند آن هم این است که مثلاً آمریکاییها نفتی از اینجا نمیبرند که، نفتی از اینجا استفاده نمیکنند که این هم یک اشتباه دیگر است.
به لحاظ اینکه قیمت نفت جهانی است ربطی به اینکه کجا نفت ندارد، از کجا به آن میرسد ندارد، وقتی قیمت نفت بالا میرود در همه جا بالا میرود وقتی در همه جا بالا رفت در همه جا هم این آثار اقتصادی خودش را اعمال میکند ببینید امروز در اروپا بعضی از این جایگاههای بنزین که خصوصی هستند درشان را بستهاند، چون نمیتوانند جواب مردم را بدهند، در خود آمریکا الان دچار مشکل شدهاند اینکه هر لحظه رفت در پمپ بنزین اول صف تا بیاید آخر صف قیمتش تغییر میکند و بالا میرود و حتی محصولات غذایی الان یک بخش زیادی از اوره دنیا که یکی از کودهای اساسی بخش کشاورزی است باز از این منطقه میرود و امروز تقریباً این خبرهایی که من دارم این است که ۵۰ درصد کشت بعضی از محصولات در دنیا پایین آمده به لحاظ اینکه اوره به آنها نرسیده، کود به آنها نرسیده است بنابراین یک جایی که میتواند یک کاری که به هیچ وسیله دیگری امکان ندارد این اتفاق بیفتد یعنی هیچ چیز دیگر نیست در اختیار یک قدرتی باشد که بتواند با یک اقدام چند دقیقهای کل اقتصاد دنیا را متاثر کند همیشه دنبال تجزیه ایران بودند یک بخشی را موفق بودند یعنی در دوره قاجار یک بخشی را اینها از دست دادند با خیانتی که اینها کردند از دست دادند.
در دورۀ پهلوی یک بخشی را موفق بودند پس ببینید از ابتدای قصه این بحث تجزیه ایران مطرح بوده است به لحاظ این که خود یک ایران یکپارچه در این جغرافیا با تمام منافع جهان سلطه در تعارض است یعنی نمیتواند یک ایران یکپارچه ولو ضعیف شده یعنی اگر یک ایران ضعیف شدهای هم یکپارچه در این جا باشد باز هم این است که بالاخره میتواند حالا هرچه هم ضعیف باشد میتواند برود تنگه را ببندد میتواند برود کریدور شمال- جنوب را ببندد، میتواند کریدور شرق به غرب را ببندد و وقتی یک اتفاق میافتد ببینید چه وضعیت اقتصادی در دنیا حادث میشود، الان وضعیت بنزین در دنیا تا ۶۰-۷۰ درصد تغییر کرده، قیمت نفت تقریبا دو برابر شده و وضعیت گاز بدتر از آن شده یعنی یک وضعیت تورمی در دنیا غیرقابل تصور دارد پیش میآید یک چیزی هم که محاسبه نکرده بودند این بود که ساختار سیاسی کشور در جمهوری اسلامی انصافا خیلی هوشمندانه شکل گرفته هیچ اتفاقی در کشور نمیافتد که ساختار سیاسی کشور به سرعت خودش را بازسازی نکند یک نکتهای را هم بگویم شاید خیلی مرتبط با این بحث نباشد این وضعیت خبرگان کشور است ببینید خبرگان کشور از نزدیک هشتاد مجتهد مسلم تشکیل شده اینها همه مجتهد با اجتهاد مطلق هستند متجزی هم نیستند همه اینها حداقل بخش زیادی از اینها خودشان این ظرفیت رهبری را داشتند.
یعنی هم مجتهد بودند و هم به مسائل کشور مسلط بودند و همه اینها مینشینند بدون این که ذرهای هوای نفس در اینها باشد ذرهای کسی به خودش فکر کند یک نفر را انتخاب میکنند این خیلی مطلب مهمی است بعد از این مراجع عظام کشور بلافاصله تایید و تبریک میگویند این ساختار روحانیت ساختار سیاسی کشور که با اسلام شکل گرفته یک زوایای فوقالعاده نادیدهای دارد که در وقت خودش یک دفعه ظهور و بروز میکند در این قصه این اتفاق به نظرم اتفاق بزرگی بود آن وقت انتخابی که کردند شما هرچه فکر میکنید واقعاً مناسبتر و صالحتر از حاج آقا مجتبی شما در کشور پیدا نمیکنید کسی که به لحاظ علمی وضعیت مناسبی داشته باشد و به لحاظ تسلط بر حکمرانی وضعیت مناسبی داشته باشد مطلع باشد از همه چیز، مجرب باشد نزدیک به ۳۷ تا ۳۸ سال در رهبری آقا بالاخره در محضر ایشان همه مسائل کشور را در جریان بودند، مسائل نظامی کشور را در جریان بودند یک جوان کاملاً به روز در همین مسائلی که ما میگوییم استارتآپها و شرکتهای دانش بنیان و اینها شاید یکی از بیشترین وقتهایی که حاج آقا مجتبی میگذاشت روی همین بود معتقد بود مسائل و گرفتاریهای کشور و معضلات کشور با این جوانهای نخبه دانش بنیانی قابل حل است بهنظر من به حول و قوه الهی برای حاج آقا مجتبی هم اتفاقات تحول گرا و تحول آمیز بسیار زیادی اتفاق خواهد افتاد و انشالله مسائل کشور حل خواهد شد.
نکته دیگری که میخواهم عرض کنم، عرض کردم مرجعیت را اینها نمیشناسند در طول تاریخ ایران مرجعیت نقش موثری داشته است و هر وقت برای کشور مطلبی پیش آمده و احساس شده که بیگانهای میخواهد نفوذی در اینجا داشته باشد اینها عمل کردند حالا در همین حاج ملا علی کنی خود تهران را ببینید پسر ناصرالدین شاه سر قضیه آن قرارداد چه بلایی آورد، میرزای شیرازی سر قضیه تنباکو چه مطلبی ایجاد کرد، در قضیه ملی شدن نفت تا زمانی که آیت الله کاشانی پشت آقای مصدق ایستاد کار پیش رفت به محض اینکه آنها با هم اختلاف کردند و آقای کاشانی کنار کشید آن اتفاق افتاد که بلافاصله مصدق را خانه نشین کردند و رژیم را آمریکاییها عوض کردند اینها چنین چیزی را هم دنبال میکردند حتی اول انقلاب هم وقتی انقلاب شد اولین آن این بود که این تجزیه اتفاق بیفتد یعنی یک مدلی انقلاب پیروز شده بود امام همین کار را کرد مردم را بسیج کرد بر علیه شاه سازماندهی کرد و نتیجه اش هم بیرون کردن شاه بود با آن همه امکاناتی که داشت بعد وقتی که این اتفاق افتاد اینها آمدند همین مدل را در کردستان پیاده کردند، در خوزستان پیاده کردند، در آذربایجان پیاده کردند، در گلستان پیاده کردند، در سیستان و بلوچستان به یک شکلی پیاده کردند یعنی یک آیت اللهی درست کردند بحثهای اسلامی هم مطرح کرد یک سری آدم را هم دور خودش جمع کرد و گفتند حالا مثلاً این تکه خودش مستقل بشود و برود جلو که با تیزبینی امام این اتفاق افتاد این را که موفق نشدند جنگ را شروع کردند جنگ را حالا اینجا نکتهای را باید عرض کنم جنگ ما با صدام جنگ ما با همه قدرتها بود، جنگ را ما هشت سال با گوشت و پوست رزمانده هایمان در مقابل آخرین سلاحهایی که در دنیا وجود داشت پیروز شدیم و با آن درگیر بودیم و توانستیم مقاومت کنیم و اجازه ندهیم یک متر از کشور به دست دشمن بیفتد.
ما یکی از نقاط بسیار قوت مان و مزیت مان و آن که تجربه سنگین هشت ساله داریم بحث درگیری نظامی است، چون آنجا با عراق ما هیچ درگیری هوایی و دریایی و ... درست است اینها میراجهای فرانسوی و سوخوهای روسی و اینها بودند، اما اینها نقشی در پیروزی یا شکست جنگ نداشتند. آن که سرنوشت را تعیین میکرد بحثهای درگیریهای نظامی زمینی بود و ما در این قضیه واقعا مجرب هستیم یعنی روزی که هیچ چیز نداشتیم نه تانک آنجوری داشتیم نه توپ آنطوری داشتیم و نه هیچ از این مسائل نداشتیم ما در مقابل مجهزترین ارتش دنیا ایستادیم و آنها را به شکست وادار کردیم. بالاخره مجبور شدند بپذیرند آن مسائلی که ما داشتیم در این قصه، بعضی وقتها باز از آن اشتباهات بسیار اساسی است که آمریکاییها میکنند که ما میخواهیم زمینی بیاییم درگیر بشویم، خارک را بگیریم این هم عقلش نمیرسد که خارک که نفت ندارد خارک محل صادرات نفت است.
نفت جای دیگر است با لوله آنجا میآید پیچ آن را میبندند، تو خارک را بگیری کجای نفت را میخواهی در این قصه بگیری؟ یا نمیدانم جزایر را بگیرند، این قصه اگر اتفاق بیفتد این حماقت را اینها کردند که درگیر شدند با ما در نقطه مزیت دار مان، یعنی ما تجربه درگیری زمینی جزء قوتهای ما است ما در بحث موشک، هوا، اینها تازگیها قدرت پیدا کردیم تجربه پیدا کردیم، این جوانهای ما افتادند این کار را بکنند، حالا این نکته را هم بگویم یک وقتی خدمت اقا رفته بودند دوستان نظامی مان گفته بودند آقا این شوروی که پاشیده شده، چون به سختی ما میتوانستیم موشک بدست بیاوریم گفتند اقا این اتفاق افتاده اینها موشک ارزان به ما میدهند هم ارزان هم فراوان، آقا گفته بودند نه، بروید بسازید، واقعا قضیه موشک حقیقتا کار هوشمندانه حضرت اقا بود.
نیروهای نظامی را به این جهت هدایت کرد و ما را به این نقطه رساند. بحث این که دارند میکنند که نمیدانم از زمین بیایند و فلان و اینها، به نظرم هر چه نیرو آمریکاییها بیاورد از دو حال خارج نیست یا باید کشته شان را تحویل بگیرد یا باید شاهد اسیر شدن شان باشد. هیچ اتفاق دیگری نمیافتد. هیچ اتفاق دیگری نمیافتد. چه از شمال بیاید چه از شرق بیاید چه از جنوب بیاید هیچ فرق هم نمیکند، در هر شهری ما یک گردان، یک گروهان نیروی، حالا دیدم چند وقت پیش گفته بودند یک میلیون نیرو بسیج میشود یک میلیون نیست، اقلا برای این که ۵ میلیون نفر آدم را بسیج کنید تقریبا چند روز کار دارد، چون همین الان هم در مساجد و در پایگاهها و اینها هستند.
بچههای بسیجی هر شب تا سری به پایگاه شان نزنند چه بسیج باشد چه یک جایی باشد، اینها خانه نمیروند همین چیزی که الان دشمن را واقعا مایوس کرده که حضور قدرتمندانه و با بصیرت مردم است، مردم هم همه مردم هستند، یعنی واقعا همه مردم هستند یعنی قشری در کشور وجود ندارد که الان در جنگ نقشی ندارد، تولیدی هایمان واقعا دارند کار میکنند، دانش بنیان هایمان واقعا دارند کار میکنند، جریانات سیاسی مان همه دارند کار میکنند در این قصه، روحانیت مان دارد کار میکند، بچه حزب اللهی هایمان دارد کار میکنند ایران دوستان مان دارند کار میکنند هیچ کس نیست که الان نقش خودش را تشخیص نداده باشد و به بهترین وضع این نقش خود را ادا نکرده باشد، شما ببینید یک ماه است مردم کل شب در خیابانها هستند.
باران و سرما، حالا در خود تهران باران آن طور آمده باز مردم بیشتر شدند، در بعضی از این شهرهایی که سرما زیر صفر است، برف هست، سنگین است باز میبینید هیچ تفاوتی نمیکند با اینها هم همه در خیابانها هستند. این بصیرت یک قدرتی برای کشور ایجاد میکند آن که دشمن واقعا من مرتب این را میگویم دشمن هیچ پدافندی برایش ندارد مردم هستند؛ بنابراین ما پیروز جنگ هستیم قطعی، من معتقدم شخصا اگر ترامپ یک درصد فکر میکرد در یک همچنین باتلاقی گیر میافتد چنین کاری نمیکرد امکان نداشت چنین کاری بکند و حالا بالاخره گرفتار شده و انشاالله مثل همیشه این جنگ هم با رهبری حاج اقا مجتبای خامنهای و کاری که انصافا همین جا من باید بگویم دولت انصافا خوب دارد کار میکند یعنی شما ببینید بازارها وضعیت اداره کشور خوب دارد پیش میرود و هیچ نقصانی و خللی در اداره کشور نیست و این برای زحماتی است که از رئیس جمهور گرفته تا سایر وزرا و اینها با بسیار زحمات زیادی دارند این کار را انجام میدهند و باید صمیمانه از آنها تشکر کنیم.
سوال: ما الان شاهد این هستیم که ترامپ تقریبا ۴۸ ساعتی نمیگذرد که تناقض گویی هایش حتی از سوی رسانههای خود غربی هم مورد استهزا قرار گرفته میشود و یک روز اعلام میکند که آنها کاملا ظرفیتهای دفاعی شان را از دست دادند، روز بعد میگوید نه من همچنان مشتاق گفتوگو و مذاکره هستم. دیدگاه شما نسبت به پیشنهادها و واژهای که از مذاکره دارند استفاده میکنند چه هست؟
مخبر: به نظر من آقای ترامپ دچار پریشان حالی شده، یعنی آدم وقتی رفتارش را و گفتارش را نگاه میکند این به دلیل این که به هیچ هدفش نرسیده یک حالت دپرسی پیدا کرده و مرتب برای رها شدن از این وضعیت دارد، یک روز میگوید مذاکره، یک روز میگوید میزنم، یک روز میگوید ما نفت ایران را میخواهیم، حالا حماقت هم میکند آن مکنونات قلبی اش را بعضی وقتها به دلیل همین پریشان حالی میآورد روی زبان، این وضعیتش روشن است. ما یک فرصت تاریخی پیدا کردیم که اگر در این جنگ به اهداف خودمان که بسیار نزدیک هستیم نرسیم یک اشتباه بسیار راهبردی و نابخشودنی از ما سر میزند، ما در جنگ تحمیلی هشت سالی که بود بالاخره کشور ۴۰ سال به یک وضعیتی رسید که هیچ دشمنی نگاه چپ به کشور نمیکرد.
این جنگ باید هم منافع امنیتی و مصونیتی داشته باشد و هم منافع اقتصادی باید داشته باشد و هم در استقلال و استمرار نظام اسلامی باید یک نقش درست و حسابی و ماندگاری داشته باشد. الان از لحاظ اقتصادی همین تسلطی که بر تنگه پیدا میکنیم اگر رژیمش را انشاالله که در همه دنیا هم این هست یعنی شما ببینید ترکها در بسفر چه کار میکنند؟ یا مثلا خود مصریها در سوئز چه کار میکنند؟ ما واقعا به لحاظ حقوق بین الملل حق مان است که بر تنگه هرمز تسلط داشته باشیم و منافع داشته باشیم و این قصه اگر اتفاق بیفتد خودش یک درآمدی چندبرابر، دوسه برابر نفت، حداقل دوبرابر نفت خواهد داشت.
پس این مسئله اقتصادی اش، دوم هم این است که به لحاظ مسائل نظامی و امنیتهای کلی یک وضعیتی پیدا میکند ما تا گوش لات اصلی محله زدیم، این اصلا کس دیگر جرات نمیکند نوچهای جرات نمیکند نه خودش جرات میکند نگاه ما بکند نه نوچهای جرات میکند نگاه ما بکند و ما خودمان یک ملجاء و پناهگاهی برای آزادگان جهان همیشه بودیم و حالا دیگر موقعیت قدرت مان هم این را دیکته میکند این را به ظهور و بروز میرساند که حالا میتوانید به ایران تکیه کنید ما به دنبال کشور گشایی نیستیم دنبال جنگ با هیچ کس نیستیم ما به هیچکدام از این برخوردهایی که با منطقه کردیم با دشمنی با آن کشور و مردم آن کشور نبوده، ما با دشمن مان درگیر بودیم پایگاه دشمن مان را زدیم، عوامل دشمن مان را زدیم هیچ وقت هم ما شروع کننده نبودیم اینها یک اشتباهی هم میکنند فکر میکنند اگر دانشجو و دانشمند را بزنند مرکز دانشگاهی را بزنند در حقیقت دانش را از بین میبرند.
ممکن است آن دانشجو شهید بشود آن استاد شهید بشود آن ساختمان خراب بشود دانش که از بین نمیرود یکی از چیزهایی که الان گرفتارند اینها تمام تجهیزات شان را یک کس دیگر باید تهیه کند، پول زیادی باید بدهند تا تهیه شوند ما با یک پهپاد ۲۰-۳۰ هزار دلاری آواکس ۷۰۰-۸۰۰ میلیون دلاری را میزنیم. حالا این آواکس هم بگویم در جنگ ما و عراق یکی از خدمات سنگینی که آمریکاییها به عراق میدادند توسط همین آواکسها بود یعنی این آواکسها همه نقشههای جمهوری اسلامی را، همه تدابیر نظامی که گرفته میشد حتی الامکان تهیه میکردند و در اختیار صدام قرار میدادند. آنها الان تجهیزات شان این طور باید ... جوانهای خود ما همین الان در ساخت تمام این موشکهایی که داریم و به روز کردن شان و ارتقاءشان بچههای خودمان هم دارند انجام میدهند اینها فکر میکردند ۴ تا لانچر را بزنند دیگر موشکی نیست، ۴ تا مرکز ساخت موشک را بزنند دیگر امکانی نیست، دیدید که همین جور با قدرت و کوبت هم تولید میشود هم ارتقاء پیدا میکنند و هم عمل میشود در این قصه، بنابراین به نظر من الان در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم نباید روی این مصالحه و آتش بس و اینها یک عجلهای بکنند یا یک تصمیمی بگیرند که این اتفاقی که افتاده این موقعیتی که نصیب مان شده این را خدایی نکرده از دست بدهیم البته ما مسئولین مان را قبول داریم و رهبری کاملا دارد نظارت میکند و هر تصمیمی اینها بگیرند حتما مردم پشتیبانی میکنند و تبعیت میکنند.
سوال: یک نکتهای که خیلی مورد توجه است این است که خیلی از کسانی که تا چند ماه قبل مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند حتی خارج از مرزها، این روزها معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در ۴۷ سال گذشته تاب آوری را به ایران هدیه داده و این تاب آوری در عرصه اقتصادی، در عرصه ایجاد زیرساختهایی که حتی در پی آسیب هم کاملا تداوم کارکرد دارد مرهون سیاستگزاریهای درست است، چه شده که ما الان الحمدالله امنیت غذایی مان، امنیت داخلی مان و ادامه مبارزه با دشمن دارد به خوبی پیش میرود؟
مخبر: اولا مستند شما همین اتفاقاتی است که آمریکاییها با دیگر کشورها کردند یعنی سه روزه وقتی عراق به کویت حمله کرد، سه چهار روزه همه چیزش را جمع کرد. در جاهای دیگر هم این اتفاق نمیخواهم اسم ببرم در جاهای دیگر هم این اتفاق افتاده به محض این که آمریکاییها تصمیم گرفتند رژیم را عوض کردند، کشور را جابجا کردند هر کاری که فکر میکنید روی آن انجام دادند، در جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان هر سناریویی که اینها تدوین کردند روی آن سرمایه گذاری کردند دقت کردند، ما در قضیه برجام و اینها ۳۰۰ کارشناس برای تهیه برجام در تشکیلات آنها کار میکرد. یعنی این طوری برای آن هم به نظر من باز یک چیزی بود که مثل همین قضیه مذاکرات که در حال مذاکره حمله میکردند، آن هم یک فرصتی میخواستند برای خودشان که یک کاری در ایران انجام بدهند. مواضع ایران و راهبردهای ایران به صورت بسیار عمیقی در تعارض با منافع آمریکاییها است، حتی میشود گفت در تناقض با منافع آمریکاییها است بنابراین هم امام، هم بعد از آن مقام معظم رهبری، کاملا این را میدانستند این تعارض واین تناقض یک شکلی است که هیچ وقت امکان ندارد که ما به جز با یک ایران قوی و مقتدر بتوانیم درگیری مان را با آمریکاییها تمام کنیم الان هم من میگویم فقط وقتی اینها با ما کنار میآیند که مطمئن بشوند از پس ما برنمی آیند.
این که فکر کنید اینها در یک درصد، اینها میتوانند ما را تغییر بدهند، میتوانند منافع خودشان را این جا حاکم کنند، میتوانند آن اهداف شان را به نتیجه برسانند امکان ندارد با مذاکره و فلان و اینها ... الان یک اتفاق افتاده که ما میتوانیم یک چنین اقتداری را برای کشور تثبیت کنیم این اقتدار ایجاد شده، باید تثبیتش کنیم و ما میتوانیم به این اهداف برسیم این که شما میگویید چرا این ۴۷ سال ما توانستیم این تاب آوری را ایجاد کنیم برای این است که هم امام و هم رهبری میدانستند که ما این وضع را داریم بنابراین تمام نقاطی که نقطه آسیب ما بودند اینها روی آن برنامه ریزی کردند حتی ما در بعضی جاها الان دچار مشکلات هستیم ولی آن نکاتی که امکان آسیب پذیری ما بود اینها را مراقبت میکردند خیلیها از دوستان ما حتی دوستان خوب ما بعضی وقتها میگفتند حالا ما ارز میدهیم که بنیه دفاعی مان تقویت شود که چه آخر؟ حالا ببینید که چه؟ یک وقتی یکی از بزرگان ما که واقعا خدمت هم کرده به کشور و اینها میگفت که الان وقت موشک که نیست وقت دیپلماسی است، که آقا محکم ایستادند و گفتند این حرف چیست؟ ببینید اگر ما مثلا یک چنین. کشور را برای مقاوم سازی و تاب آوری تا رسیدن به آن نقطه اقتدار اینها مدیریت میکردند و برنامه ریزی میکردند.
مخبر: اولا مستند شما همین اتفاقاتی است که آمریکاییها با دیگر کشورها کردند یعنی سه روزه وقتی عراق به کویت حمله کرد، سه چهار روزه همه چیزش را جمع کرد. در جاهای دیگر هم این اتفاق نمیخواهم اسم ببرم در جاهای دیگر هم این اتفاق افتاده به محض این که آمریکاییها تصمیم گرفتند رژیم را عوض کردند، کشور را جابجا کردند هر کاری که فکر میکنید روی آن انجام دادند، در جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان هر سناریویی که اینها تدوین کردند روی آن سرمایه گذاری کردند دقت کردند، ما در قضیه برجام و اینها ۳۰۰ کارشناس برای تهیه برجام در تشکیلات آنها کار میکرد. یعنی این طوری برای آن هم به نظر من باز یک چیزی بود که مثل همین قضیه مذاکرات که در حال مذاکره حمله میکردند، آن هم یک فرصتی میخواستند برای خودشان که یک کاری در ایران انجام بدهند. مواضع ایران و راهبردهای ایران به صورت بسیار عمیقی در تعارض با منافع آمریکاییها است، حتی میشود گفت در تناقض با منافع آمریکاییها است بنابراین هم امام، هم بعد از آن مقام معظم رهبری، کاملا این را میدانستند این تعارض واین تناقض یک شکلی است که هیچ وقت امکان ندارد که ما به جز با یک ایران قوی و مقتدر بتوانیم درگیری مان را با آمریکاییها تمام کنیم الان هم من میگویم فقط وقتی اینها با ما کنار میآیند که مطمئن بشوند از پس ما برنمی آیند.
سوال: افق را در هفتهها یا روزهای پیش رو چطور میبینید؟
مخبر: طولانی شدن جنگ هیچ مسئلهای برای ما ایجاد نمیکند برای مردم زحمت ایجاد میکند زیرساختها را ممکن است از بین ببرند ولی آمریکاییها خیلی بیشتر از ما متضرر میشوند اینهایی همه که به آمریکاییها کمک میکنند بیشتر از آمریکاییها متضرر میشوند، چند وقت پیش آقای گروسی واقعا به دنیا خیانت کرد بستر یک جنگ جهانی را فراهم کرد اگر آمریکاییها عقلشان میرسید که فکر میکنند گروسی دارد به آنها خدمت میکند برای این که به دبیری سازمان ملل برسد دنیا را با حرکاتش دچار چالش کرد اینها خون همه آدمهایی که کشته شدند گروسی یکی از عواملی است که باید جواب دهد و یک روزی بالاخره در این دنیا این باید محاکمه شود ما روی قضایای انرژی هستهای هیچ نقطه ضعفی که حاکی از نظامی گری در بحث هستهای باشیم هیچ وقت خود این آدم هم گزارش نکرده همیشه با گزارشهای چندپهلو زمینه درگیری ما و آمریکاییها را فراهم کرد و این وضعیت را پیش آورد.
سوال: به عنوان کسی که باید منع اشاعه را تبلیغ کند در مصاحبه اخیرش میگوید که فقط با بمب اتمی تجهیزات ایران از بین میرود.
مخبر: این گرا دادنها بحثهایی که این فرد میکند نشان میدهد که این فرد اصلا دشمن بشریت است از عوامل اتفاقات جنایت جنگی است، جنایات بشری است این فرد این کار را دارد میکند به نظر من یکی از خیانتهای بزرگی که هم ترامپ کرد و هم این آدم کرد این است که محصول هشتاد سال تدوین پروتکلهایی که جنگ اتفاق نیفتد، جنایت بشری نشود، حقوق بشری رعایت شود همه اینها را بی خاصیت کرد کاملا بی خاصیت کرد و اولین متضررش هم خودشان خواهند بود و الان این دستگاههای بین المللی و این تشکیلاتی که برای جلوگیری از جنگ و جنایت و ضایع کردن حقوق بشر اینها را ایجاد کرده بود همه اینها را از بین بردند و الان دنیا دچار یک سرگردانی است به این لحاظ و هیچ اعمال حقوق بین المللی الان در هیچ جای دنیا نمیشود اعمال کرد یعنی وضعیت این جوری پیش آمده به نظرم آژانس بین المللی را آقای گروسی دارد به سمت انحلال میبرد وقتی یک چیزی بی خاصیت شد خوب خود به خود از بین میرود و این فرد دارد این کار را میکند حالا عامدا یا از روی حماقت میکند یک بحث دیگر است.
سوال: دوازدهم فروردین روز و میثاق ملی برای ایرانیان است و از آن طرف هم شاهد این هستیم که دشمن دیگر خیلی عیان میگوید من از ایران خاک میخواهم، نفت میخواهم و به دنبال این هستم که ذلیلشان کنم این واژه را بارها استفاده کردندو بارها اعلام کردند که ما با مردم ایران مشکل داریم یعنی حتی آن نقاب را هم کنار گذاشتند ایام پیش رو را چطور تحلیل میکنید.
مخبر: مردم به لحاظ روحی عزتمند هستند به هیچ وجه ایرانیان ذلیل بودن را اصلا تحمل نمیکنند، در بعضی از این قضایایی که قبلا داشتیم از یک قوانین و فلان و اینها تمام آدمهایی که آدم هایشان بودند و اینها با تحقیرآمیز با آنها رفتار میکردند بعدا دشمنی سنگینی و تدارک یک ضربه سنگینی برای آنها میدیدند یکی از عواملی که شاه را به این حد تنفر در دل مردم رساند همین رفتارش بود که در مقابل خارجیها نوکرمآبانه عمل میکرد و در مقابل مردم متکبرانه، مردم یک چند چیز را با تمام وجود دوست دارند و متعصب هستند رویش یکی اسلام دوستی شان است مردم نسبت به دینشان فوق العاده حساس هستند حتی آنهایی که عمل نمیکنند، آنهایی که مثلا نماز نمیخواند، اما این طور نیست که پیامبر را با تمام وجود دوست نداشته باشد، امام حسین را با تمام وجود دوست نداشته باشد به محض این که تب میکند سراغ اینها میرود یعنی تمام عواطفش متوجه اینها است بنابراین یکی اسلام دوستی شان و یکی دیگر هم وطن پرستی شان است در ایران هیچ وقت ایران تحت سلطه بیگانه به آن صورتی که مستعمره باشد نبوده و هیچوقت هم ایرانیان از تجزیه ایران تحمل نداشتند و زیربار نمیرفتند وقتی بحرین را شاه به آنها داد هیچ کس در ایران راضی به این کار نبود غیر از این که نوکری آمریکاییها را کرد این کار را انجام داد یعنی خیانت غیربخشودنی بود که انجام دادند.
امروز هم بزرگترین ضربهای که به دشمن دارد زده میشود همین تجمعات خیابانی است واقعا مردم حواسشان باید باشد که این را سرسوزنی ول نکنند تا دشمن به آن ذلیلی که باید برسد، برسد موشکهای ما موثر هستند قبول است، موقعیت جغرافیایی ما موثر است قبول است، اما مثل یک قطاری از صفرند که اگر یک جلویش گذاشته نشود صفر هستند همه اینها اگر مردم در صحنه نباشند و مردم پشتیبان این نباشند هیچ اتفاقی نمیافتد، ۱۲ فروردین هم واقعا حضرت امام حساس بود روی ۱۲ فروردین، چون منشا مبارک یک جریانی و یک تفکری در دنیا شد یعنی فکر نکنید جمهوری اسلامی که تشکیل شد فقط در یک کشور یک اتفاقی افتاد شما ببینید این تظاهراتی که در دنیا میشود قبل از جمهوری اسلامی هم بود یعنی این اتفاقی که الان چند وقت پیش همین دو سه روز پیش علیه ترامپ در ایالتهای مختلف اتفاق افتاد یا در سایر کشورها که اتفاق افتاد یک روشی برای مبارزه در دنیا تعریف شد یک چارچوبی برای مبارزه در دنیا شکل گرفت ۱۲ فروردین بسیار مهم است حالا این چیزی هم که اعلام شده مردم تجمع کنند حالا خودشان که مرتب تجمع میکنند من واقعا میمانم این بچههای چند روزه بعضی هایشان یعنی من چند وقت پیش کسی را دیدم گفت یک هفته است دنیا آمده بچه اش بغلش در سرما آورده بود واقعا اینها را با چه میشود غیر از این که تمام دلش با این باشد با چه میشود این انگیزه را ایجاد کرد خواهشم از مردم این است که این بصیرتی که به خرج دادند انشاالله تا نتیجه نهایی همین جور محکم و استوار و با انگیزه ادامه دهند ما نقطه قوتمان همین حضور مردم در صحنه است انشاالله ما این را از دست ندهیم.