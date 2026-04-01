به گزارش ایلنا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظری فریبکارانه و بی‌اساس گفته بود «تصور کنید اگر ایران پول خود را جای سلاح، خرج مردم می‌کرد چه قدر کشور متفاوتی داشتند».

قالیباف رییس مجلس رویای خام روبیو را تعبیر کرد و و در شبکه ایکس نوشت:

اگر آنها پول خود را خرج سلاح نکرده بودند…

برای ما خیلی زیبا می‌شد، اونوقت می‌رفتیم و توی ۴۸ ساعت -واقعا ۴۸ ساعت- تمام میادین نفتی آنها را تصرف می‌کردیم و به اسراییلی‌ها سلاح می‌دادیم تا در ایران چندتا غزه جدید ایجاد کنند. این همون «رویای آمریکایی» است.

قالیباف در پایان مطلب خود و در پاسخ به این رویای خام آمریکایی نوشت:

هرگز اتفاق نخواهد افتاد!

