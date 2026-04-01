خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت قالیباف از خواب شوم آمریکایی‌ها که «هرگز» تعبیر نخواهد شد!

کد خبر : 1767891
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خواب شوم آمریکایی‌ها که «هرگز» تعبیر نخواهد شد، را روایت کرد.

به گزارش ایلنا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظری فریبکارانه و بی‌اساس گفته بود «تصور کنید اگر ایران پول خود را جای سلاح، خرج مردم می‌کرد چه قدر کشور متفاوتی داشتند».

 قالیباف رییس مجلس رویای خام روبیو را تعبیر کرد و و در شبکه ایکس نوشت: 

اگر آنها پول خود را خرج سلاح نکرده بودند… 

برای ما خیلی زیبا می‌شد، اونوقت می‌رفتیم و توی ۴۸ ساعت -واقعا ۴۸ ساعت- تمام میادین نفتی آنها را تصرف می‌کردیم و به اسراییلی‌ها سلاح می‌دادیم تا در ایران چندتا غزه جدید ایجاد کنند. این همون «رویای آمریکایی» است.

قالیباف در پایان مطلب خود و در پاسخ به این رویای خام آمریکایی نوشت: 

هرگز اتفاق نخواهد افتاد!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار