به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان، در نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت پیرامون مورد هدف قرار گرفتن اماکن سازمان ملل در کشورمان توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مراتب توجه فوری این سازمان را به موضوعی شدیداً نگران‌کننده پیرامون هدف قرار گرفتن دفاتر سازمان ملل متحد در تهران توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل جلب کرد و گفت: هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، سرکار خانم کریستین ویگاند، روز سه‌شنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۶، به‌طور رسمی وزارت امور خارجه را مطلع ساخت که دفتر میدانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در تهران واقع در مجموعه کاخ سعدآباد دچار خسارات فیزیکی شده است. این خسارات نتیجه مستقیم اقدام نظامی تجاوزکارانه و غیرقانونی ارتکابی توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مکان تاریخی مزبور در دو هفته پیش می‌باشد.

در ادامه این نامه آمده است: علاوه بر این، رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران نیز به‌طور جداگانه گزارش داده است که یک حمله هوایی در مجاورت فوری دفتر این سازمان، منجر به وارد آمدن خسارات مادی به ساختمان مربوطه گردیده است.

ایروانی با محکومیت حملات شنیع و وحشیانه علیه سازمان ملل متحد اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌های اساسی محوله به جناب‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اداری سازمان ملل متحد، تضمین حفاظت و مصونیت اماکن این سازمان در کلیه دولت‌های عضو بر عهده آن مقام می‌باشد. در این چارچوب، انتظار می‌رود این دو حمله علیه دفاتر سازمان ملل متحد واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل ارتکاب یافته است، به‌طور رسمی و قاطع از سوی سازمان ملل متحد و شخص جناب‌عالی در مقام رسمی محکوم گردد.

نماینده ایران در سازمان ملل همچنین درخواست کرد، این موضوع به‌صورت رسمی از طریق سازوکارهای ذی‌ربط در چارچوب نهادهای سازمان ملل متحد پیگیری گردد. افزون بر این، تقاضا کرد سخنگوی دبیرکل، گزارشی جامع برای تمامی دولت‌های عضو ارائه نماید که مشتمل بر تشریح کامل واقعیت‌های این حملات علیه اماکن سازمان ملل متحد باشد. اقدام و پاسخ فوری در این خصوص مورد انتظار و امتنان خواهد بود.