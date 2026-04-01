وی طی اظهار نظری در شبکه‌ اجتماعی در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶، آشکارا تهدیدنمود که چنانچه «در کوتاه‌مدت» توافقی با ایران حاصل نگردد، ایالات متحده «زیرساخت‌های حیاتی» ایران، از جمله نیروگاه‌های تولید برق، تأسیسات نفتی، جزیره خارک و تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن را «منفجر کرده و به‌طور کامل نابود» خواهد کرد. این اظهارات در ادامه تهدید پیشین وی در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ مطرح گردید که طی آن اعلام کرده بود نیروگاه‌های برق ایران را «هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و از بزرگ‌ترین آن آغاز خواهد نمود.»

این اظهارات بی‌شرمانه و شنیع، ماهیتی شدید، عامدانه و صریح داشته و متضمن تهدید مستقیم به حمله و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامیِ ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی می‌باشد. هرگونه اقدام در این راستا، در صورت تحقق، به‌طور اجتناب‌ناپذیر منجر به تخریب گسترده، خسارات شدید زیست‌محیطی و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی خواهد شد.

هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله سامانه‌ها و تأسیسات آب و انرژی، به‌ویژه با اهدافی همچون اعمال اجبار اقتصادی،مجازات جمعی یا با قصد ارعاب جمعیت غیرنظامی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرد. این تهدیدات را نمی‌توان صرفاً لفاظی تلقی نمود. این تهدیدات با توجه به تداوم تجاوز نظامی ایالات متحده به‌صورت منفرد و نیز در هماهنگی با رژیم اسرائیل که پیشاپیش به حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران منجر شده است، واجد اعتبار و فوریت می‌باشند. این اقدامات تهدیدی مستقیم علیه میلیون‌ها غیرنظامی، و همچنین علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی تمامی پیامدهای ناشی از این تهدیدات غیرقانونی یاهرگونه اقدامات مبتنی بر آن‌ از جمله مسئولیت کیفری فردی برای اشخاصی که در طراحی یا اجرای چنین اقدامات مشارکت داشته‌اند، را بر عهده خواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ خسارات شدید زیست‌محیطی و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی که در صورت ارتکاب چنین اعمال غیرقانونی به‌طور اجتناب‌ناپذیر حاصل خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از شورای امنیت درخواست می‌نماید تا:

• این تهدیدات صریح علیه زیرساخت‌ها و اشیای غیرنظامیِ ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت محسوب می‌گردد، به‌طور قاطع محکوم نماید؛

• کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تحقق چنین تهدیدات غیرقانونی و تضمین رعایت کامل حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان، اتخاذ نماید؛ و

• ایالات متحده را نسبت به هرگونه پیامد ناشی از چنین تهدیداتی،که به موجب حقوق بین‌الملل در حکم همان استفاده از زور علیه اهداف ممنوعه تلقی می‌گردد، پاسخگو نماید. در واکنش به این تهدیدات و حملات عامدانه و غیرقانونی، و در شرایط استمرار قصور شورای امنیت در ایفای مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران هیچ گزینه‌ای جز اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ندارد. جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم و متناسب را جهت صیانت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، تأمین امنیت مردم خویش و حفاظت از منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود.