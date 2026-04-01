نامه مدیر حوزه‌های علمیه به اسقف اعظم قسطنطنیه:

جنایت علیه رهبران دینی، تهدیدی برای پیروان همه ادیان است

مدیر حوزه‌های علمیه در نامه‌ای خطاب به اسقف اعظم قسطنطنیه گفت: جنایت علیه رهبران دینی، تهدیدی برای پیروان همه ادیان است.

به گزارش ایلنا،  آیت‌الله علیرضا اعرافی در نامه‌ای به عالی جناب بارتولومیو اول، اسقف اعظم قسطنطنیه و رهبر معنوی کلیسای میهنی، با ابراز تأسف از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و بمباران دانش‌آموزان بی‌گناه در میناب، بر ضرورت ایستادگی مشترک رهبران ادیان در برابر خشونت‌های سازمان‌یافته تأکید کرد.

اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور عالی‌ترین مرجع دینی تشیّع را اقدامی فراتر از مرز‌های یک کشور و توهینی آشکار به تمامی ادیان الهی خواند و نسبت به تکرار چنین تهدید‌هایی علیه رهبران معنوی در سراسر جهان هشدار داد. 

مدیر حوزه‌های علمیه ضمن محکومیت جنایت ضدبشری در مدرسه دخترانه میناب، از اسقف اعظم قسطنطنیه خواست تا با اتخاذ موضعی روشن، ندای عدالت‌خواهی را در میان پیروان ادیان طنین‌انداز سازد.

