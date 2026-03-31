حمله مجدد دشمن آمریکایی- صهیونی به تأسیسات هواشناسی بوشهر

​معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: عصر سه‌شنبه یازدهم فروردین دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی در جنایتی دیگر و در راستای ضربه زدن به ملت ایران، تاسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی بوشهر را مورد حمله ددمنشانه خود قرار داد.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: این رادار  یکی از مناطق مهم هواشناسی در منطقه خلیج فارس بود و ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر هم در آنجا قرار داشت که  آماج حملات وحشیانه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این حمله تاسیسات رادار و ساختمان اداری مربوط به آن آسیب کلی دید و از چرخه خدمات خارج شد.

جهانیان گفت: دشمن ما نشان داد که هدف او نابودی تاسیسات و زیربنا‌های خدماتی، فنی و علمی ایران عزیز است.

وی بیان کرد: این تاسیسات هواشناسی، جنبه غیر نظامی، خدماتی و بشردوستانه دارد و خدمات ارزشمندی به استان، کشور و منطقه خلیج فارس در راستای سلامت و رفاه مردم در حوزه‌های مختلف دریایی، فرودگاهی، کشاورزی و صیادی ارائه می‌داد.

