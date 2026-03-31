به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین در بین مردم پایتخت گفت: من به این تجمع آمده ام که فقط روحیه بگیرم.

وی ادامه داد: دیدن این مردم واقعاً یک روحیه بسیار بزرگی را به همه ما میدهد و من هم یک قطره‌ای از همین مردم هستم و به میان آنها آمده ام تا با آنها در این حرکت میدانی مشارکت کنم.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به حضورش در تجم شب 12 فروردین در خیابان گفت: اینجا حضور دارم تا هم اینکه خودم روحیه بگیرم و هم واقعاً لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردم.

وی با اشاره به حضور مردم گفت: خیلی عالی است و واقعاً غبطه میخورم به این مردمی که اینقدر با انگیزه با حرارت با روحیه بسیار بالا اینطور برای کشورشان فداکاری و حفاظت و پایداری می‌کنند و انسجام اجتماعی رو حفظ می‌کنند. به همه آنها خدا قوت می گویم.

انتهای پیام/