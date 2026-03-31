حضور عراقچی در یکی از تجمعات شبانه مردم تهران؛ آمدهام روحیه بگیرم
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین در بین مردم پایتخت گفت: من به این تجمع آمده ام که فقط روحیه بگیرم.
وی ادامه داد: دیدن این مردم واقعاً یک روحیه بسیار بزرگی را به همه ما میدهد و من هم یک قطرهای از همین مردم هستم و به میان آنها آمده ام تا با آنها در این حرکت میدانی مشارکت کنم.
وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به حضورش در تجم شب 12 فروردین در خیابان گفت: اینجا حضور دارم تا هم اینکه خودم روحیه بگیرم و هم واقعاً لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردم.
وی با اشاره به حضور مردم گفت: خیلی عالی است و واقعاً غبطه میخورم به این مردمی که اینقدر با انگیزه با حرارت با روحیه بسیار بالا اینطور برای کشورشان فداکاری و حفاظت و پایداری میکنند و انسجام اجتماعی رو حفظ میکنند. به همه آنها خدا قوت می گویم.