حضور پزشکیان در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین+ فیلم
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان ساعتی پیش در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین در بین مردم تهران حاضر شد. ۱۲ فروردین سالروز برگزاری همهپرسی و انتخاب جمهوری اسلامی بهعنوان نظام سیاسی ایران در سال ۱۳۵۸ است.
رئیس جمهور پیشتر از حضور مردم در یک ماه گذشته قدردانی کرده و گفته بود: با تمام وجود از حضور مردم عزیزمان که در این یک ماهِ تجاوزات وحشیانه و خلاف حقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونی در کشورمان، حتی یک روز نیز صحنه را خالی نکردند، صمیمانه تشکر میکنم. این همراهی، مایه افتخار و سربلندی است و اگر در هر بخشی قصوری داشتیم در برابر شما مردم بزرگوار و عزتمند، شرمندهایم