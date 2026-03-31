حضور پزشکیان در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین+ فیلم

رئیس جمهور ساعتی پیش در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین در بین مردم تهران حاضر شد.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان ساعتی پیش در تجمع خیابانی شب ۱۲ فروردین در بین مردم تهران حاضر شد. ۱۲ فروردین سالروز برگزاری همه‌پرسی و انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام سیاسی ایران در سال ۱۳۵۸ است.

 رئیس جمهور پیشتر از حضور مردم در یک ماه گذشته قدردانی کرده و گفته بود: با تمام وجود از حضور مردم عزیزمان که در این یک ماهِ تجاوزات وحشیانه و خلاف حقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونی در کشورمان، حتی یک روز نیز صحنه را خالی نکردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این همراهی، مایه افتخار و سربلندی است و اگر در هر بخشی قصوری داشتیم در برابر شما مردم بزرگوار و عزتمند، شرمنده‌ایم

