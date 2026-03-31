متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

« مردم بزرگ ایران اسلامی که از ظلم و ستم رژیم پهلوی و وابستگی آن رژیم به دولت غارتگر آمریکا به ستوه آمده بودند، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با ایثار و جانفشانی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و آغازگر مسیری شدند که خودشان برای آینده و سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند و در مسیر فرامین الهی حرکت کنند.

از این رو با تاکید و توصیه امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی آینده در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با مشارکت چشم‌گیر و پرشور مردم برگزار شد. نتایج آن همه‌پرسی مبنی بر رای بیش از ۹۸ درصد مشارکت‌کنندگان به نظام جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ فروردین اعلام و آن روز به عنوان روز «جمهوری اسلامی ایران» نامیده شد.

مردم بزرگ و عزیز ایران اسلامی طی ۴۷ سال گذشته باحضور گسترده در صحنه‌ها و میادین گوناگون نشان دادند که همچنان برهمان انتخاب حداکثری که در فروردین ۱۳۵۸ صورت گرفته، استوار هستند و بلکه با قدرت بیشتری پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند؛ به طور خاص در یک سال گذشته که شاهد وقوع جنگ‌ها و فتنه‌ها بودیم، مردم با حضور در میادین ضمن خنثی‌سازی تهدیدات، به سد محکمی در برابر دشمنان برای دستیابی به اهداف شوم و پلیدشان تبدیل شدند. دشمنان و بدخواهان باید بدانند که پرچم «جمهوری اسلامی ایران» با صلابت‌تر از گذشته در اهتزاز است و نمی‌توانند جمهوریت و اسلامیت نظام را از بین ببرند.

یاد و خاطره حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب که نقش مهم و موثری در تحقق جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم‌سالاری دینی داشت، را گرامی می داریم. دشمنان تصور می‌کردند که با اعمال تحریم‌های ظالمانه و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور و سپس تحمیل جنگ‌های بزرگ به این سرزمین ریشه‌دار و متمدن می‌توانند ابتدا نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط و سپس کشور ایران را تجزیه کنند و در نهایت منابع و نفت آن را به غارت ببرند؛ اما مردم بزرگ، شجاع و پایمرد ایران اسلامی محکم در برابر نیات شوم آنان ایستادند و پشتیبان نیروهای مسلح شدند تا با دستان توانمند خود سیلی‌های محکم بر دشمنان آمریکایی – صهیونی وارد سازند.

دشمن آمریکایی – صهیونی باید بداند که اگر پای خود را فراتر بگذارد و اقدام به تجاوز زمینی به خاک ایران اسلامی کند، نیروهای مسلح و مدافعان وطن ضربات مهلکی بر آنها وارد خواهند کرد که دیگر جسدی از متجاوزان باقی نماند که گورستانی پذیرای‌شان باشد، از عموم مردم شجاع ایران اسلامی می خواهیم تا با حضور در تجمعات شبانه به خصوص در شامگاه روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین و همخوانی سرود ملی، اتحاد و انسجام و پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را بار دیگر به جهانیان نشان دهند.»