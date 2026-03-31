مهاجرانی: دولت با تمام توان از آسیبدیدگان جنگ حمایت میکند
سخنگوی دولت گفت: تمام توان ما بر حمایت فوری و کاستن از درد کسانی خواهد بود که زندگیشان زیر آور جنگ دگرگون شده است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این روزها تصاویر عکاسان از خانههای ویرانشده و خانوادههای آواره،حقیقت تلخ رنج زنان، کودکان و مردم غیرنظامی را پیش چشم جهان گذاشته است. دلمان با همه کسانی است که زندگیشان زیر آوار جنگ دگرگون شده است؛ تمام توان دولت برحمایت فوری و کاستن ازاین دردها خواهد بود.»