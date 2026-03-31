بقایی:
ارجاعات مقامات و نظریهپردازان آمریکایی برای توجیه جنگ غیرقانونی علیه ایران، یادآور افکار فاشیستی هیتلر است
سخنگوی وزارت امور خارجه به صحبتهای لیندسی گراهام (سناتور جنگطلب جمهوریخواه) و استیو بنون (نظریهپرداز نزدیک به هیات حاکمه آمریکا) در طرح ارجاعات تاریخی برای توجیه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صحبتهای لیندسی گراهام (سناتور جنگطلب جمهوریخواه) و استیو بنون (نظریهپرداز نزدیک به هیات حاکمه آمریکا) در طرح ارجاعات تاریخی برای توجیه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، نوشت:
«این ارجاعات تاریخی به طرز مشهودی شبیه به تفکر نازیها و فاشیستهاست. آدولف هیتلر با استناد به مفهوم «لِبِنسراوم» (فضای حیاتی) و ستایش از امپراتوری روم، حمله به کشورهای دیگر را توجیه میکرد.
موسولینی نیز از شکوه امپراتوری روم برای توجیه تجاوزاتش در شمال آفریقا استفاده میکرد.
هرچند آمریکا امپراتوری باستانی ندارد، اما اگر اکنون ادعا کند که نمایندهٔ «غرب» است و از تاریخ اروپا برای توجیه تجاوز نظامی وحشیانهاش علیه ملت ایران استفاده کند، در واقع به دنبال احیای همان تفکر خطرناک فاشیستی پیش از جنگ جهانی دوم است، و همه ارزشهای حقوق بینالملل و حقوق بشر را که غرب مدعی دفاع از آنهاست، نابود میسازد».
شایان ذکر است بعد از لیندسی گراهام (سناتور تندرو و پدرخوانده حزب جمهوریخواه) که جنگ آمریکا علیه ایران را ادامه جنگ ۲۰۰۰ ساله با ایران توصیف کرده بود، اخیرا استیو بنون (نظریهپرداز تندروی جمهوریخواه) اخیرا توصیه کرده است که آمریکا باید همان کاری را بکند که اسکندر مقدونی ۲۳۰۰ سال قبل علیه ایران انجام داده است.