بقائی:

حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه‌های داروسازی جنایت علیه بشریت است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس به حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از کارخانه‌های داروسازی واکنش نشان داد و تاکید کرد که این حمله جنایت علیه بشریت است.

به گزارش ایلنا اسماعیل بقائی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله به کارخانه‌های داروسازی در راستای تحریم‌های ظالمانه‌ای است که در این چند دهه ایرانیان را از داروهای حیاتی محروم کرده‌اند.

وی افزود: حمله به کارخانه داروسازی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

بقائی گفت: کسانی که با برحسته کردن یکسویه موضوع افزایش قیمت نفت و خواربار، افکار عمومی را از واقعیت‌های این جنگ غیرقانونی منحرف می‌کنند مراقب باشند که همدست این جنایات نشوند.

 

