حمله موشکی و پهپادی سپاه به محل استقرار خلبانان آمریکا

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: «بسم الله القاصم الجبارین در پاسخ به شرارت‌ها و تهاجمات هوایی ناجوانمردانه نیروهای شیطانی ارتش تروریستی آمریکا و کشور عزیزمان ایران، محل اسکان و تجمع عوامل کادر پروازی اسکادران هوایی آمریکا مستقر در پایگاه الخرج عربستان به فضل الهی آماج عملیات مشترک پهپادی و موشکی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

در این عملیات حداقل بیش از دویست نفر از نیروهای متجاوز و تروریست های ارتش ارتش امریکا به هلاکت رسیده یا مجروح شدند. با توجه به نوع ماموریت تعداد قابل توجهی از اینها خلبان‌هان جنگنده‌ها می‌باشد.»