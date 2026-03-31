خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله موشکی و پهپادی سپاه به محل استقرار خلبانان آمریکا

حمله موشکی و پهپادی سپاه به محل استقرار خلبانان آمریکا
کد خبر : 1767860
لینک کوتاه کپی شد.

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن محل اسکان و تجمع عوامل کادر پروازی اسکادران هوایی آمریکا طی یک عملیات مشترک پهپادی و موشکی رزمندگان این نیرو خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: «بسم الله القاصم الجبارین در پاسخ به شرارت‌ها و تهاجمات هوایی ناجوانمردانه نیروهای شیطانی ارتش تروریستی آمریکا و کشور عزیزمان ایران، محل اسکان و تجمع عوامل کادر پروازی اسکادران هوایی آمریکا مستقر در پایگاه الخرج عربستان به فضل الهی آماج عملیات مشترک پهپادی و موشکی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

در این عملیات حداقل بیش از دویست نفر از نیروهای متجاوز و تروریست های ارتش ارتش امریکا به هلاکت رسیده یا مجروح شدند. با توجه به نوع ماموریت تعداد قابل توجهی از اینها خلبان‌هان جنگنده‌ها می‌باشد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار