حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به بندر مسافربری و تجاری شهید حقانی بندرعباس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به بندر مسافربری شهید حقانی بندرعباس خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی با اشاره به وقوع این حمله جنایتکارانه،  گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنایتی دیگر به بندر شهید حقانی بندرعباس که کاربری مسافربری و تجاری دارد حمله کرد.

وی افزود: نیروهای امدادی و آتش نشانی بلافاصله به محل حمله اعزام شده‌اند.

نفیسی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی بعد از بررسی‌های دقیق اعلام خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
