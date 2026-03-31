پاسخ سفارت ایران در لندن به مارک روبیو
سفارت ایران در لندن در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اهداف جنگ علیه ایران، با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد هرگونه اقدام علیه زیرساختهای کشور با پاسخ متقابل مواجه میشود و توان موشکی و دریایی ایران قابل نابودی نیست.
به گزارش ایلنا، سفارت ایران در لندن در پیامی در شبکه مجازی ایکس در پاسخ به وزیر خارجه آمریکا که اهدافی را برای جنگ با ایران فهرست کرده بود نوشت: یادداشت کنید:
اول: کسانی که در ایرانی بودنشان تردید است و با چاپلوسی کودکانه و حماقت آگاهانه از حمله ترامپ به ایران استقبال کردند، باید پاسخگو باشند؛ هیچ کمکی برای مردم از طرف طبقه اپستین وجود ندارد.
دوم: نابودی کارخانههای ایران با نابودی داراییهای آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد.
سوم: شما نمیتوانید قدرت موشکی و نیروی دریایی ایران را نابود کنید. با کاپیتان ناو جرالد فورد ملاقات کنید؛ او به شما خواهد گفت.