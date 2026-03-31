فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی آمریکا در الخرج عربستان حمله کردیم
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: «️امروز به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی امریکا در الخرج عربستان با پهپاد و موشک حمله کردیم و تجمع ۲۰۰نفرهای را مورد اصابت قرار دادیم.
حالا به فهرست تلفات و خسارتهای ترامپ و هگست، جدا از آواکس، تانکرها و مخازن سوخت؛ فهرستی از تلفات و صدمات کادر پرواز هم اضافه شده است.»