فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی آمریکا در الخرج عربستان حمله کردیم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: ️امروز به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی امریکا در الخرج عربستان با پهپاد و موشک حمله کردیم و تجمع ۲۰۰نفره‌ای را مورد اصابت قرار دادیم.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: «️امروز به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی امریکا در الخرج عربستان با پهپاد و موشک حمله کردیم و تجمع ۲۰۰نفره‌ای را مورد اصابت قرار دادیم.

حالا به فهرست تلفات و خسارت‌های ترامپ و هگست، جدا از آواکس، تانکرها و مخازن سوخت؛ فهرستی از تلفات و صدمات کادر پرواز هم اضافه شده است.»

