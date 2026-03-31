بازدید میدانی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از اورژانس استان تهران
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از اورژانس تهران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه بازدیدهای میدانی خود به اورژانس استان تهران رفت و ضمن گفتگو با شماری از کارکنان و تکنسینهای اورژانس و اعلام پیام قدردانی رئیس جمهور پزشکیان از امدادگران از آسیب های وارد شده به امکانات و تجهیزات اورژانس در جریان حملات دشمن نیز بازدید کرد.
حضرتی پیش از این از ستاد فرماندهی جمعیت هلال احمر، استانداریهای تهران، البرز، گیلان و قزوین، دفاتر چندین رسانه داخلی و خارجی و ... بازدید کرده بود.