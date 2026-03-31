قالیباف:
نتیجه سیاستهای آمریکا حذف وعدههای غذایی مردمش است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همین الان در مورد آمریکاییهایی مطالعه کردم که در نتیجه افزایش قیمت سوخت، برخی وعدههای غذایی خود را حذف میکنند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی به زبان انگلیسی با استناد به گزارش CNN در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«همین الان در مورد آمریکاییهایی مطالعه کردم که در نتیجه افزایش قیمت سوخت، برخی وعدههای غذایی خود را حذف میکنند.
ناراحتکننده است ولی وقتی رهبران شما خواستههای دیگران را به مردم عادی و سختکوش آمریکا ترجیح دهند، این نتایج اجتنابناپذیر است.
این دیگر "اول آمریکا" نیست، بلکه "اول اسرائیل" است.»