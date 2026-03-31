نحوه فعالیت ادارات استان تهران اعلام شد/حضور حداقل ۲۰ درصدی کارکنان و تداوم دورکاری بانوان تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

استاندار تهران اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دورکاری، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری خواهد بود.

عضو هیئت دولت افزود: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری انجام خواهد شد.

استاندار تهران ادامه داد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها نیز با حداقل ۲۰ درصد نیروها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانک‌ها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

استاندار تهران تاکید کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی همچنین تصریح کرد: کلیه رده‌های مدیریتی در استان تهران مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

معتمدیان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود و در صورت نیاز، برای تداوم خدمات پایدار، به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از ۲۰ درصد اعلامی نیز بلامانع خواهد بود.

