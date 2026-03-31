نامه آیت الله اعرافی به رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در نامهای به پاتریارک کریل، رهبر معنوی کلیسای ارتدوکس روسیه، با ابراز تأثر عمیق از شهادت مرجع عالی جهان تشیّع و بمباران مدرسه دخترانه در میناب، خواستار محکومیت جنایتهای ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از کانال خبری مرکز خبر حوزه علمیه قم، آیت الله علیرضا اعرافی در این نامه، هدف قرار دادن عمدی (حضرت آیت الله سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب) عالیترین مرجع دینی را توهینی آشکار به همه ادیان الهی و خطری هولناک برای رهبران معنوی جهان دانست.
وی همچنین از پاتریارک کریل خواست ضمن محکومیت این جنایت، نسبت به کشتار کودکان بیگناه در مدرسه میناب موضع انسانی اتخاذ کرده و درباره خطر تهدید رهبران دینی هشدار دهد.