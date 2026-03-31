سیاست داخلی ۱۱ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۱:۴۷

نامه آیت الله اعرافی به رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در نامه‌ای به پاتریارک کریل، رهبر معنوی کلیسای ارتدوکس روسیه، با ابراز تأثر عمیق از شهادت مرجع عالی جهان تشیّع و بمباران مدرسه دخترانه در میناب، خواستار محکومیت جنایت‌های ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.