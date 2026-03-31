به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، برابر اقدامات و گزارش‌های مردمی عناصری که به دنبال اقدامات ضدامنیتی بودند توسط سازمان اطلاعات سپاه استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند. یک فرد از این شبکه به عنوان جاسوس در یکی از مراکز حساس استانی بوده که ضمن جمع آوری اطلاعات خاص در تماس با افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قصد ارسال اطلاعات و اقدام خرابکارانه را داشت که ناکام ماند.

شناسایی و کشف محموله احتکار قند به میزان ۲۳ تن در شهر دهدشت توسط سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد؛

در راستای مبارزه مستمر با مفاسد، فردی که با دپوی حدود ۲۳ تن قند قصد اخلال در نظام عرضه و تقاضا و کسب سود نامشروع در روزهای آتی و شرایط جنگی در کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد. مقرر گردید این محموله طی روزهای آینده با قیمت مصوب دولتی در بازار توزیع شود.

همچنین شناسایی و دستگیری عواملی از مزدوران دشمن توسط سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان شرقی؛ این عناصر ضمن ارتباط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونسیتی، گروهک‌های تروریستی سلطنت‌طلبی، گروهک منافقین، شبکه صهیونیستی اینترنشنال نسبت به ارسال اطلاعات اماکن حساس و محل اصابت‌ها اقدام نموده بودند که در اختیار محاکم قضایی قرار گرفتند.

به علاوه، یکی از عوامل اصلی رژیم کودک‌کش صهیونیستی که مختصات مراکز حساس، اماکن و فرماندهان نظامی کشور را به سرویس جاسوسی صهیونیستی ارسال می‌کرد توسط سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفت. متهم از لیدرهای اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ بوده که ضمن حضور و تحریک جوانان، از تجمعات غیرقانونی فیلم‌برداری و به افسر مرتبط خود در رژیم صهیونیستی ارسال می‌نمود.

