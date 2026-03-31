ظریف خطاب به متجاوزان:
خسارات خود را همینجا متوقف کنید
محمد جواد ظریف خطاب به متجاوزان به ایران، گفت: نه جنایات جنگی بیشتر و نه خواستههای خیالبافانه، این جنگ را به سود شما رقم نخواهد زد، پس خسارات خود را همینجا متوقف کنید.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با نقل توئیت خود در روز اول تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران نوشت: «۲۸ فوریه (۹اسفند) نوشتم که ایران همواره از تکتک متجاوزان بیشتر دوام آورده و این یکی را هم شکست خواهد داد. یک ماه مقاومت قهرمانانه در برابر تجاوز دیوانهوار آمریکا و اسرائیل بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد.
ظریف خطاب به متجاوزان با بیان اینکه نه جنایات جنگی بیشتر و نه خواستههای خیالبافانه این جنگ را به سود شما رقم نخواهد زد، اظهار کرد: خسارات خود را همینجا متوقف کنید. دنباله روِ یک جنایتکار جنگیِ مستأصل نباشید.»