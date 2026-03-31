پیام تسلیت حجت الاسلام حاج علی اکبری در پی شهادت دریابان تنگسیری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پیامی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا مشروح پیام حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به شرح زیر است: «سم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
شهادت افتخارآمیز سردار دریادل سپاه اسلام، فرزند دلیر و سلحشور خطه دلاور خیز جنوب، دریابان علیرضا تنگسیری و یاران عزیزش پس از عمری بابرکت و همراه با جهاد و تلاش در راه اسلام و ایران، حق مجاهدتهای موثر و راهگشای او و همرزمانش بود.
دریابان تنگسیریِ شهید؛ راه نورانی نادر مهدویها را با تمام توان و قدرت و ابتکار و خلاقیت و ایمان و صداقت، امتداد بخشید و در راه تحقق منویات رهبر شهیدمان و نیز در این ایام برای تحقق فرمان رهبر عالیقدرمان، خلیج همیشه فارس را تبدیل به سدّ آهنین اقتدار ایران قوی ساخت و محاسبات آمریکای جهانخوار و رژیم خونخوار صهیونی و هم پیمانان مفلوک منطقهای شان را در هم ریخت.
اینحانب به نمایندگی از نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه محترم جمعه سراسر کشور شهادت سرافرازانه این سردار رشید اسلام را به محضر فرمانده معظم کل قوا و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه دریامردان نیروی پرافتخار دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به مردم آگاه و دلاور خطّه جنوب به خصوص خانواده مکرم این شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض مینمایم و برای ایشان صبر و اجر روز افزون را از درگاه خداوند علیم و قدیر تمنا میکنم.»