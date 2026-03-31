اطلاعیه شماره ۵۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

مراکز راهبردی صنعتی و ارتباطی رژیم صهیونیستی آماج حملات پهپادی ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، مراکز مهم و راهبردی ارتباطی، مخابراتی و صنعتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۵۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بصیر، انقلابی و متحد ایران اسلامی! فرزندان غیور و دلیر شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار در حمله به زیرساخت‌های کشورمان، از بامداد امروز، مراکز راهبردی و مهم ارتباطی، مخابراتی و صنعتی زیمنس، تلکام و AT&T ارتش رژیم کودک‌کش را در بن گورین و حیفا هدف حمله پهپادهای انهدامی قرار دادند. 

مرکز نرم‌افزار صنعتی زیمنس در مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی (در نزدیکی فرودگاه بن گوریون) بر فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی ارتش رژیم صهیونیستی تمرکز داشته و از آن برای بهینه‌سازی خطوط تولید تسلیحات و طراحی سامانه‌های نظامی استفاده می‌شود. 

مرکز مخابرات AT&T، واقع در حیفا، یکی از مراکز تحقیق و توسعه آمریکایی است که در زمینه فناوری‌های پیشرفته شبکه‌سازی، محاسبات ابری و هوش مصنوعی ارتش اشغالگر قدس فعالیت می‌کند. 

در این اطلاعیه آمده است؛ رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی مومنانه آحاد نیروهای مسلح با اقتداری برخاسته از ایمان و توان بومی، تا برداشته شدن کامل سایه جنگ از ایران و تنبیه متجاوزان، در پاسخ به هر تجاوز، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

