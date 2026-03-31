اطلاعیه شماره ۵۱/
موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۱ عملیات وعدهصادق۴ با هشدار به هیئت حاکمه آمریکای متجاوز و شرکت های جاسوسی وابسته تاکید کرد: شرکت هایی که در طراحی های تروریستی مشارکت فعال دارند در مقابل هر ترور هدف اقدام متقابل قرار خواهند گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ
هشدار به هیئت حاکمه آمریکای متجاوز و شرکت های جاسوسی وابسته!!!!
هشدارهای مکرر ما در مورد ضرورت توقف عملیات تروریستی را نادیده گرفتید و امروز هم در حملات تروریستی شما و هم پیمانان اسرائیلیتان تعدادی از شهروندان ایرانی به شهادت رسیدند؛ از آنجا که اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور، شرکت های ICT و AI آمریکایی هستند در پاسخ به این عملیات تروریستی از این پس موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود.
به کارکنان این موسسات توصیه می کنیم برای حفظ جان خود بلافاصله از محل کار خود دور شوند. ساکنان اطراف این شرکت های تروریستی در تمام کشورهای منطقه نیز تا شعاع یک کیلومتری محل خود را ترک کنند و به محل امن بروند.
شرکت هایی که در طراحی های تروریستی مشارکت فعال دارند در مقابل هر ترور هدف اقدام متقابل قرار خواهند گرفت.
بدین شرح اعلام می گردند؛
1. sisco
2. HP
3. Intel
4. Oracle
5. microsoft
6. Apple
7. Google
8. Meta
9. IBM
10. DEL
11. Plantier
12. Nvidia
13. GP. Morgan
14. Tesla
15. GE
16. Spire Solution
17. G42
18. Boeing
این شرکتها از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه، اول آوریل به وقت تهران در ازای هر ترور در ایران منتظر انهدام واحد مربوطه خودشان باشند.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم