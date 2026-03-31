سند تکبرگ کاخ چهلستون مجموعه دولتخانه صفوی به سرپرست میراث فرهنگی قزوین اهدا شد
سند تکبرگ کاخ چهلستون در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین اهدا شد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر به استان قزوین، سند تکبرگ کاخ چهلستون در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین را به مدیرکل میراث فرهنگی استان اهدا کرد.
وی در مراسم اهدای سند گفت: حفظ، میراث فرهنگی یک تکلیف عمومی است و سازمان ثبت در راستای اهدای اسناد مالکیت این آثار و صیانت از آنها اهتمام ویژهای دارد.
مریم مهدوی سرپرست میراث فرهنگی استان قزوین نیز با بیان اینکه تثبیت اسناد بنای تاریخی از کارهای بسیار دشوار و زمان بر به لحاظ عدم وجود حدود و ابعاد مشخص است، افزود: این موضوع مدتها در دستور کار این ادارهکل قرار داشت و خوشبختانه با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسید و سند تکبرگ شش دانگ عرصه و عیان کاخ چهلستون قزوین به مساحت ۱۳۶۰۲.۶۹ متر مربع صادر و تحویل این ادارهکل شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین ضمن تقدیر از مدیرکل و مسئولین ثبت اسناد استان ادامه داد: این اقدام در راستای صیانت از آثار تاریخی، تثبیت مالکیت حقوقی و تسهیل در حفاظت، مرمت و مدیریت بهتر این بنای ارزشمند انجام شدهاست.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کاخ چهلستون در میان آثار تاریخی قزوین و کشور خاطرنشان کرد: ثبت اسناد آثار تاریخی، گامی مهم در مسیر حفظ میراثفرهنگی و جلوگیری از هرگونه تعرض به این آثار به شمار میرود.