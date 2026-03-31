عراقچی:
کشورهای حاشیه خزر در خصوص تجاوزات اخیر موضع صریح بگیرند
سید عباس عراقچی با اشاره به تداوم شرارتهای متجاوزان به خصوص رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ، خواستار اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورها به خصوص کشورهای حاشیه دریای خزر در خصوص تجاوزات اخیر به برخی مناطق ساحلی دریای خزر شد.
به گزارش ایلنا، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه و همچنین روابط دوجانبه گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان، همتای آذربایجانی را در جریان جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، اماکن تاریخی و فرهنگی، زیرساختهای حیاتی و تولیدی ایران و مناطق مسکونی قرار داد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و منطبق با حقوق بینالملل، اقدامات دفاعی خود را علیه پایگاههای نظامی و امکانات متجاوزان که در کشورهای منطقه مستقر هستند انجام میدهد.
عراقچی با اشاره به تداوم شرارتهای متجاوزان به خصوص رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ، خواستار اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورها به خصوص کشورهای حاشیه دریای خزر در خصوص تجاوزات اخیر به برخی مناطق ساحلی دریای خزر شد.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز نگرانی خود را نسبت به اوضاع امنیتی منطقه ابراز و بر اهمیت تلاشهای دیپلماتیک برای پایان هرچه سریعتر جنگ و بازگشت ثبات و امنیت پایدار به منطقه تاکید نمود.
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در این تماس تلفنی راجع به برخی موضوعات دوجانبه نیز تبادل نظر کردند.