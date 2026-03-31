جزئیات حمله هوایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم شهر زنجان /شهادت ۴ نفر از هموطنان

به گزارش ایلنا، علی صادقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به ساختمان‌ اداری حسینیه اعظم، گفت: سه شنبه ۱۱ فروردین در حدود ساعت ۵ بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان، تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر سه شنبه، ۴ نفر از هم وطنان عزیزمان شهید شده، از زیر آوار خارج شده و پیکرهایشان‌ منتقل شده است .۲۶ نفر نیز مصدوم شده اند که ۱۲ نفر ترخیص و ۱۲ نفر هم در اورژانس بستری موقت شده اند و نیز ۲ نفر در بخش بستری شده اند.

علی صادقی، افزود: کار آواربرداری، جستجو و انتقال مجروحین و شهدا در حادثه حمله در حال انجام است. در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه های اطراف آسیب وارد شده است که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان خاطرنشان کرد:

حسینیه اعظم زنجان نماد یکی از بزرگترین میعادگاه عاشقان جهان و بزرگترین قربانگاه بعد از منا در جهان تشییع می باشد.

