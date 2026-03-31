دبیر کل حزب موتلفه از قالیباف تقدیر کرد

به گزارش ایلنا،محمدعلی امامی در پیامی به تقدیر از محمدباقر قالیباف پرداخت، در این پیام آمده است که روحیه جهادی و مدیریت میدانی رئیس‌مجلس تجلی یافته است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار، خلبان جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف «زیده عزّه العالی» رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و همرزم روزهای سخت؛

سلام علیکم

تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی همواره بستر ظهور مردانی بوده است که در تالاطم بحران‌ها، عیار اخلاص و کارآمدیخود را به محک امتحان گذاشته‌اند.

در ماه‌های اخیر و در میانه نبردی که کیان میهن و جبهه‌ی مقاومت را نشانه رفته بود، شاهد تجلی دوباره روحیه جهادی و مدیریت میدانی حضرت عالی بودیم، حضوری که فراتر از مناصب رسمی، یادآور رشادت‌های دوران دفاع مقدس و نمادی از پیوند ناگسستنی آرمان و عمل بود.

حزب موتلفه اسلامی بر خود فرض می‌داند به عنوان دیده‌بان بصیر تحولات جاری، نکاتی را پیرامون نقش بی‌بدیل و خدمات ارزنده و ویژه‌ی شما در این برهه حساس و تاریخی یادآور شود:

۱. دیپلماسی شجاعانه در قلب خطر:

حضور مستقیم و بی‌واسطه جناب عالی در مناطق بحرانی و برفراز آسمان‌های ناامن، در حالی که دشمن تصور می‌کرد باایجاد فضای رعب می‌تواند اراده‌ی مسئولان نظام را متزلزل کند، پیامی روشن از اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی

به جهان مخابره کرد.

نشستن پشت فرمان پرواز به مقصد بیروت در اوج تجاوزات دشمن در مهرماه ۱۴۰۳، نه یک اقدام نمادین، بلکه یک راهبرد عملیاتی در شکستن محاصره روانی دشمن بود

۲. تثبیت جایگاه مجلس در ستاد تصمیم‌گیری بحران:

مدیریت هوشمندانه شما در قوه مقننه برای هم‌راستا کردن قوانین و ظرفیت‌های نظارتی مجلس با نیازهای فوری جبهه نبرد و پشتیبانی از نیروهای مسلح، نشان‌دهنده درک عمیق از مفهوم «حکمرانی زمان جنگ» است. شما ثابت کردید که مجلس می‌تواند در عین حفظ استقلال، بال پرواز ستادکل و دستگاه دیپلماسی در لحظات سرنوشت‌ساز باشد.

۳. عقلانیت انقلابی در میدان عمل:

آنچه در عملکرد اخیرتان برجسته بود، جمع میان «شور جهادی» و «شعور مدیریتی»است. تلاش برای کاهش فشارهایمعیشتی بر مردم در کنار مدیریت هزینه‌های جنگ، نشان از نگاه جامع اطراف دارد که هم به پایداری جبهه و هم به تاب‌آوری پشت جبهه می‌اندیشد.

۴. زنده نگه داشتن میراث شهیدان:

در ایامی که داغ جانسوز فقدان رهبر حکیم و عزیز انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «رضوان الله تعالی علیه» و سرداران بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی هنوز بر دل‌ها سنگینی می‌کند، ثبات قدم وحضور میدانی شما، مایه دلگرمین یروهای مؤمن و انقلابی و ناامیدی بدخواهان ایران عزیز گشت.

۵. بازسازی توان لجستیکی و تقویت ساختار دفاعی:

علاوه بر حضور میدانی، نقش مدبرانه جناب عالی در تسهیل فرایندهای بودجه‌ای و قانونی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تقویت بنیه دفاعی کشور در میانه نبرد، نشان از نگاه فرابخشی داشت. تدبیر شما در مجلس برای صیانت از منابع حیاتی و هدایت هوشمندانه‌ی اعتبارات به سمت نقاط استراتژیک درگیری، مانع از بروز خلأهای پشتیبانی گردید و ثابت کرد که مدیریت بحرانی در تراز انقلاب اسلامی، مستلزم اشراف کامل بر هر دو جبهه‌ی «تدارکات و عملیات» است. این مجاهدت خاموش، کمتر از حضور در خط مقدم نبود و ثمره آن تثبیت توازن قدرت به نفع جبهه‌ی حق شد.

۶. الگوسازی از «مدیریت در میانه آتش» برای نسل جوان:

رفتارشناسی سیاسی و نظامی شما در این جنگ، فراتر از یک عملکرد سازمانی، به یک «مکتب مدیریتی» برای رویش‌های تازه انقلاب تجلی یافت. در دورانی که دشمن با جنگ رسانه‌ای به دنبال القاء یأس و انفعال در میان کارگزاران بود، صلابت شما در تصمیم‌گیری و جسارت در اجرا، روحی تازه در کالبد تشکل‌های سیاسی و نیروهای جوان دمید.

این مشی مجاهدانه، تبیین‌گر این واقعیت بود که مسئولیت در نظام اسلامی، نه یک امتیاز برای عافیت‌طلبی، بلکه سنگری برای جانبازی و پیشمرگ مردم بودن در روزهای واقعه است.مجاهدت‌های تحسین‌برانگیز جناب عالی در این جنگ اخیر، صفحه‌ای زرین بر کارنامه خدمتی‌تان افزود و بار دیگر ثابت کرد فرزندان امام و رهبری، در راه صیانت از حریم ولایت و امنیت ملی، سر از پا نمی‌شناسند.

حزب موتلفه اسلامی ضمن قدردانی صمیمانه از این مجاهدت‌های خالصانه، اعلام می‌دارد که مشی «مدیریت جهادی» تنها راه عبور از گردنه‌های دشوار پیش‌رو است.امید است در سایه رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای «مدظلّه العالی» و با تکیه بر تجربیات ارزشمند امثال جنابعالی، شاهد پیروزی جبهه حق و اعتلای بیش از پیش ایران اسلامی باشیم.

دوام توفیقات و سلامتی و عزت روزافزون‌تان را از درگاه خداوند سبحان مسألت دارم.

با احترام

محمد علی امانی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی

