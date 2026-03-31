واکنش قالیباف به کنار کشیدن رژیم صهیونیستی از مشارکت در عملیات زمینی با آمریکا

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پر صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ویدیویی را بازنشر کرد که در در آن یک سرباز آمریکایی بر سر فرماندهان خود فریاد می‌زد که «ما نمی‌خواهیم برای اسرائیل بمیریم».

پیش از این، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در خبری اعلام کرده بود که سربازان اسرائیلی در هیچ گونه عملیات زمینی با آمریکا مشارکت نخواهند کرد.

