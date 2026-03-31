حجتالاسلام و المسلمین محمودی خبر داد:
برگزاری مراسم تشییع سرداران تنگسیری و اسحاقی در تهران
پیکرهای مطهر سرداران تنگسیری و اسحاقی به همراه جمعی از شهدای مردمی فردا همزمان با یوم الله ۱۲ فروردین در تهران تشییع خواهد شد.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام سید محسن محمودی -رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران- با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیکر مطهر دریابان تنگسیری فرمانده دلاور وشجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار اسحاقی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از شهدای مردمی عصر روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه ساعت ۱۵ از میدان انقلاب اسلامی تهران بسوی معراج شهدا برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام محمودی افزود: پیکرهای مطهر ۶ تن از خانواده شهید اسحاقی که برخی از آنها کودک هستند در میان شهداست.
وی خاطر نشان کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه تهران یقینا همانند تشییعهای گذشته با حضور پرشور و با شکوه خود در این مراسم از خادمان عزیز خود تجلیل خواهد کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: پیکر سردار شهید تنگسیری جهت تشییع و تدفین به آبادان منتقل خواهد شد و مزارش برای همیشه زیارتگاه راهیان نور میگردد.