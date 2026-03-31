پیام فرمانده کل سپاه پاسداران بمناسبت شهادت سرلشکر جمشید اسحاقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرافراز سپاه اسلام "سرلشکر پاسدار جمشید اسحاقی" ( مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح) و چند تن از اعضای خانواده ایشان در جنایت حمله تروریستی امریکایی صهیونی را به محضر فرمانده کل قوا (مد ظله العالی ) ،بازماندگان مکرم و آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، ملت قهرمان و تاریخ ساز ایران به ویژه مردم شجاع غیرتمند و شهید پرور استان خوزستان را تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

این سردار عالیقدر پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، عمر شریف خود را در کسوت مقدس پاسداری ، در خدمت صادقانه و مجاهدانه به اسلام عزیز ، دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و راهگشایی در پاسخ به نیازهای کشور و ارتقای توان نیروهای مدافع وطن و ایران مقتدر و سربلند سپری کرد.

یاد، نام، خاطره و نقش آفرینی‌های ماندگار آن سردار مخلص و فرهیخته در دفاع مقدس ۸ ساله و پس از آن تا میدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان را گرامی می‌دارم و از درگاه خدای قادر متعال برای او علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و برای بیت مکرم، همرزمان، همکاران و علاقمندان این شهید والا مقام ثبات قدم در خیمه ولایت و ادامه شکوهمند راه پرفروغ قائد شهید امت (قدس سره) و شهدای انقلاب و دفاع مقدس را مسئلت می‌جویم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

