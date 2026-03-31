اعلام برنامههای وداع و تشییع شهید سپهبد موسوی در قم
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان قم با اعلام برنامههای وداع و تشییع رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی گفت: برنامه وداع با این شهید والامقام در روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: آئین استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر امیر سپهبد شهید «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام علی لقمانپور افزود: مراسم وداع با این شهید والامقام در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین، ساعت ۲۱ در امامزاده موسی مبرقع (ع)، در ساعت ۲۲ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و صبح جمعه در مراسم دعای ندبه مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقامه نماز بر پیکر پاک شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی هم روز جمعه چهاردهم فروردین در مصلای قدس برگزار خواهد شد گفت: پیکر پاک این شهید بر روی دستان مردم شهید پرور از مصلی به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت تشییع خواهد شد.
حجت الاسلام لقمانپور با اشاره به اینکه پیکر پاک این شهید بزرگوار در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) آرام خواهد گرفت، افزود: روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم گرامیداشت شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی در شبستان حرم کریمه اهل بیت برگزار خواهد شد.