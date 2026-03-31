در پیامی صورت گرفت؛
قدردانی رهبر انقلاب از علمای اهل سنت استان کردستان
رهبر انقلاب اسلامی با صدور پیامی از ابراز همدردی علمای اهل سنت کردستان بابت تسلیت شهادت قائد عظیمالشان انقلاب اسلامی ایران قدردانی کردند.
به گزارش ایلنا،متن پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
علمای محترم استان کردستان
سلام علیکم
ضمن تشکر از ابراز همدردی بابت تسلیت شهادت قائد عظیمالشان انقلاب اسلامی ایران (قدس الله نفسه الزکیه) از اظهار لطفتان نسبت به اینجانب تشکر و قدردانی مینمایم. خداوند متعال آقایان محترم را در خدمت به دین مبین اسلام موفق و موید بدارد.