جوکار در تشریح نشست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها؛
پیشرفت مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی مطابق زمانبندی
رئیس هیات مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی کشور از پیشرفت مقدمات انتخابات شوراها بر اساس زمانبندی تعیین شده خبر داد و گفت: هیچ تاخیری در این فرایند وجود ندارد و هیاتهای نظارت در تلاشند نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستاها را مطابق زمانبندی مقرر روز ۱۵ فرودین اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار با اشاره به نشست مشترک اعضای هیات مرکزی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اعضای ستاد اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی گفت: هیاتهای نظارت با نصبالعین قرار دادن این تاکیدات رهبری بر تمهید شرایط جهت مشارکت پرشور انتخاباتی در بررسی صلاحیتها تلاش کردهاند شرایط را برای حضور سلایق، افراد، احزاب و جریانهای مختلف سیاسی فراهم کنند و با این نگاه صلاحیت حدود ۹۵ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای کشور به تایید هیاتهای نظارت رسیده و قطعا همین رویه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستاها هم اعمال خواهد شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: این شرایط هیچ خللی در فرایند نظارت، بررسی صلاحیتها، و امور اجرایی انتخابات ایجاده نکرده و ستاد اجرایی انتخابات وزارت کشور نیز به موازات هیاتهای نظارت در حال تمهید همه مقدمات مطابق زمانبندی اعلام شده است.
وی افزود: در این نشست نیز رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم از برگزاری منظم امور اجرایی انتخابات شوراها خبر داد و اعلام داشت که ما به صورت مداوم با ستادهای انتخابات استانی در ارتباط هستیم و تصمیمات به صورت روزانه در ستادهای انتخاباتی استانها و شهرستانها اتخاذ میشود.
جوکار بیان کرد: در گزارش رییس ستاد انتخابات وزارت کشور به اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام شد که علیرغم شرایط جنگی کشور تا کنون هیچ وقفهای در امور اجرایی انتخابات به وجود نیامده و همه مراحل مطابق زمانبندی اعلام شده در حال اجرا است.