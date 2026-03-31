در طی سفر یک روزه صورت گرفت؛

بازدید معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور از روستاهای آسیب‌دیده در استان‌های تهران و البرز

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در جریان سفر یک‌روزه خود به برخی روستاهای استان‌های تهران و البرز، از واحدهای تولیدی که در پی حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی دچار خسارت شده بودند، بازدید کرد.

به گزارش ایلنا،عبدالکریم حسین‌زاده در این بازدید با مدیران این واحدها گفت‌وگو کرده و از نزدیک در جریان میزان و جزئیات خسارت‌ها قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی، دستور پیگیری لازم برای تسریع در بازسازی این واحدها را صادر کرد.

حسین‌زاده همچنین از عزم دولت برای حمایت از آسیب‌دیدگان و رسیدگی به مشکلات آن‌ها در سطوح مختلف اجرایی خبر داد.

معاون رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که این معاونت در کنار ادامه مأموریت‌های توسعه‌ای خود که همواره بر حمایت از واحدهای خرد روستایی متمرکز بوده، در شرایط کنونی نیز با تمرکز ویژه بر جبران خسارت‌ها، حمایت از بازسازی این واحدها را با جدیت دنبال خواهد کرد.

 این بازدید در حالی انجام شد که با وجود تمرکز بخش زیادی از فشارهای ناشی از جنگ بر شهرها، مناطق روستایی نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند و بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی آن‌ها دچار خسارت شده است. با این حال، دولت در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های موجود و طراحی سازوکارهای جدید، حمایت از این مناطق را تقویت کرده و روند تولید و خدمات‌رسانی را حفظ کند.

