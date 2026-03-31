خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سپاه:

افق بلند مدتی را برای فرسایش رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در منطقه داریم

کد خبر : 1767696
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: افق بلند مدتی را برای فرسایش رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در منطقه داریم.

به گزارش ایلنا در متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمده است؛

عملیات ترکیبی و مشترک نیروهای مسلح ج.ا و محور مقاومت علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در ادامه موج هشتاد و هشتم عملیات وعده صادق 4 با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» تقدیم به شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان، فرسایش قدرت‌های متجاوزین را عمیق تر و عرصه را بر متجاوزان بر امت اسلامی تنگ تر ساخت. 

نیروهای هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از سامانه‌های موشکی فوق سنگین عماد، خرمشهر4 و قدر با سوخت جامد و مایع، نقاطی در مرکز، جنوب، شمال و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل محل جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیستی در بنی براک، تل آویو، بئرالسبع، الجلیل، نقب، پایگاه هوایی تل نوف، عراد و جنوب «بحر المیت» را مورد هدف موثر قرار دادند.

نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران نیز در عملیاتی ممتد و متوالی  محل اختفای نیروهای آمریکایی و مراکز کنترل پهپادی آنان در پایگاه‌های الظفره، ویکتوریا، علی السالم را مورد هدف پهپادها تهاجمی و موشک‌های نقطه زن قرار دادند. 

نیروهای مقاومت حزب‌الله لبنان و مقاومت اسلامی عراق و یمن نیز با بیش از 120 عملیات‌ موفق و موثر در ساعات اخیر علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مقرهای استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی در مرکز و شمال عراق، ضربات فرسایش دهنده ای را بر پیکر خسته ارتش‌ های متجاوزین وارد ساختند.  

تغییر تاکتیک‌های تهاجمی ایران و بهره گیری از سامانه‌های جدید موشکی در کنار گسترش منطقی و حساب شده جبهه جنگی توسط ساحات مقاومت، تحول کیفی و راهبردی را در میدان نوید می دهد. افق بلند مدتی را برای فرسایش قدرت رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در منطقه در نظر گرفته ایم تا زمینه‌ها برای نبرد پایانی و حرکت امت اسلامی به سمت قدس اشغالی فراهم شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار