پیام وزارت اطلاعات در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری

وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا (سوره مبارکه التوبه - ۱۱۱)

و این خداوند است که مزد مجاهدت‌های مخلصانه و شبانه‌روز برترین بندگان و مجاهدین را فوز عظیم شهادت قرار می‌دهد.

سردار دریادار شهید علیرضا تنگسیری که عمری تحت امر ولایت فقیه با شجاعت، شهامت، هوشمندی و توکل بر ایزد منان در جبهه‌های مختلف و طی نبردهای جانانه‌ای از میهن اسلامی دفاع نمود، در نهایت در جنگ سوم تحمیلی و به دست شقی ترین دشمنان بشریت، به آرزوی دیرینه خود که شهادت در راه خدا و اهل‌بیت علیهم السلام بود، رسید.

فرزند دلیر و دریادل تنگستان، «سرباز ایران و پاسدار اسلام» که عمر پربرکتش را در راه حفظ مرزهای ایران در آبهای نیلگون خلیج فارس گذراند، خاطرات سرداران بزرگ ایران در پاسداری از جزایر و بنادر این مرز و بوم کهن در برابر استعمارگران غربی را زنده کرد و نشان داد که خطه بوشهر و جنوب ایران همچنان آکنده از نوادگان غیرتمند شهید رئیسعلی دلواری است که خون سرخ خود را برای حفظ مرزهای ایران اسلامی تقدیم می‌کنند.

شهادت این فرمانده شجاع و دلیر را به مقام معظم رهبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده گرامی و غیورمردان خطه جنوب تبریک و تسلیت گفته، رجاء واثق داریم که انتقام شهدای شجاع حماسه جنگ سوم تحمیلی به زودی توسط همرزمان این شهداء از دشمن غدار گرفته خواهد شد که «انا من المجرمین منتقمون».

