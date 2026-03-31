استاندار لرستان:
تسهیلات ۲۳ همتی سفر رئیسجمهور در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار میگیرد/ ضرورت تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی
استاندار لرستان در جریان بازدید از شرکت مینو زاگرس گفت: در راستای تحقق شعار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تسهیلات ۲۳ همتی سفر رئیسجمهور در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از آن قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی با بیان این که با تلاش های رزمندگان ما در میدان جنگ، هماکنون ایران دست برتر و پیروز جنگ است، گفت: ما موظفیم در این راستا برای تحقق اهداف شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، به فعالیت بپردازیم و گامهای موثری برداریم.
استاندار لرستان ادامهداد: در این راستا بازدید از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در دستور مار قرار دادهایم.این مجموعه یکی از واحدهایی است که در دوسه سال اخیر از نظر کمی و کیفی از رشد چشمگیری برخوردار بوده و تولیدات مختلف، متنوع و چندبرابری عرضه کرده است.
به گفته وی ، تسهیلات ۲۳ همتی اختصاص یافته به استان برای تامین سرمایه در گردش یا ادامه ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی به همه واحدهای مشمول پرداخت میشود و این مجموعه نیز از این تسهیلات بهرهمند خواهد شد.
شاهرخی افزود: قطعا با پرداخت سرمایه در گردش مورد نیاز این واحد و گردش مالی خود مجموعه در کنار همت عالی این واحد، توفیقات بیشتری در تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند داشت و شاهد رونق و توسعه بیش از پیش صنعت در استان خواهیم بود.