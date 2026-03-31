پیام تسلیت استاندار بوشهر به مناسبت شهادت دریابان علیرضا تنگسیری
استاندار بوشهر در پیامی شهادت سردار دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، متن پیام دکتر زارع استاندار بوشهر به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
و لاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِاللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون
سردار دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نسل فرماندهان شجاع و باصلابت ایران اسلامی و حماسهآفرینانی ازجمله شهید رئیسعلی دلواری بود که در مقاطع مختلف به ویژه در طی جنگ تحمیلی اخیر دشمنان آمریکایی صهیونی، با تدبیر و مجاهدتی کمنظیر در پهنه آبی ایران عزیز و خلیج همیشه فارس، اقتدار دریایی کشورمان را به رخ جهانیان کشید و به ویژه دفاع جانانه و دلاورانه او و دیگر همرزمان آن سردار سرافراز در صیانت از تمامیت ارضی کشور و تأمین تسلط ایران اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز، همواره بر تارک تاریخ میهنمان میدرخشد.
اینجانب شهادت دریابان تنگسیری پاسدار قهرمان و فرمانده سلحشور مردم مقاوم ایران اسلامی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا(مدظلهالعالی)، همرزمانش در نیروی دریایی سپاه پاسداران، خانواده معظم این شهید گرانقدر و همچنین مردم شجاع استان بوشهر و شهرستان تنگستان، تبریک و تسلیت میگویم و اطمینان دارم راه مقدس این مجاهد دریادل در دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی، مستحکمتر ادامه خواهد یافت و بیرق شرافت و مقاومت مردم کشورمان، همچنان در اهتزاز میماند.