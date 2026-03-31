پیام تسلیت استاندار بوشهر به مناسبت شهادت دریابان علیرضا تنگسیری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، متن پیام دکتر زارع استاندار بوشهر به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

و لاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون

سردار دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نسل فرماندهان شجاع و باصلابت ایران اسلامی و حماسه‌آفرینانی ازجمله شهید رئیسعلی دلواری بود که در مقاطع مختلف به ویژه در طی جنگ تحمیلی اخیر دشمنان آمریکایی صهیونی، با تدبیر و مجاهدتی کم‌نظیر در پهنه آبی ایران عزیز و خلیج همیشه فارس، اقتدار دریایی کشورمان را به رخ جهانیان کشید و به ویژه دفاع جانانه و دلاورانه او و دیگر همرزمان آن سردار سرافراز در صیانت از تمامیت ارضی کشور و تأمین تسلط ایران اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز، همواره بر تارک تاریخ میهن‌مان می‌درخشد.

اینجانب شهادت دریابان تنگسیری پاسدار قهرمان و فرمانده سلحشور مردم مقاوم ایران اسلامی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا(مدظله‌العالی)، همرزمانش در نیروی دریایی سپاه پاسداران، خانواده معظم این شهید گرانقدر و همچنین مردم شجاع استان بوشهر و شهرستان تنگستان، تبریک و تسلیت می‌گویم و اطمینان دارم راه مقدس این مجاهد دریادل در دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی، مستحکم‌تر ادامه خواهد یافت و بیرق شرافت و مقاومت مردم کشورمان، همچنان در اهتزاز می‌ماند.

