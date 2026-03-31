محمد هاشمی: شهید تنگسیری فرزندی از دلیران تنگستان بود
محمد هاشمی رفسنجانی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمد هاشمی رفسنجانی برای شهادت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به شرح زیر است:
«شهادت سردار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، او که خود فرزندی از دلیران تنگستان بود و پس از عمری مجاهدت و مبارزه با استکبار جهانی به همرزمان و امام شهید خود پیوست را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و همرزمانش و فرماندهان غیور سپاه و کلیه بازماندگان محترم و محترمه ایشان تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
خداوند منان روح بزرگ ایشان را در جنت المأوی میزبان خواهد بود.»