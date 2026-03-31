وزارت اطلاعات: ۵۴ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در ۴ استان کشور شناسایی و بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های فارس، تهران، کرمانشاه و گیلان، تعداد ۵۴ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند.

خلاصه‌ی موارد اشاره شده بدین شرح است: ۱) شناسایی و دستگیری اعضای ۲ هسته‌ی تروریستی گروهکی مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی در استان فارس؛ با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان فارس، ۵ نفر از اعضای دو هسته‌ی تروریستی وابسته به یکی از گروهک‌های مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی در استان فارس شناسایی و بازداشت شدند.

این دو هسته‌ی مخفی، با هدف تامین تجهیزات، برنامه‌ریزی و طراحی عملیات تروریستی برای ساعت صفر اعلامی دشمن، پدید آمده و مزدوران دستگیر شده با تهیه خانه‌ی تیمی، خرید اقلام تولید بمب دستی و سلاح سرد جهت اجرای اهداف پلید دشمن بودند که پیش از هر اقدام عملیاتی دستگیر شدند. علاوه بر آن، مزدوران دستگیر شده ضمن حضور در تمامی مکان‌های مورد اصابت از سوی دشمن صهیونی در ساعات مختلف شبانه‌روز نسبت به تهیه فیلم و عکس و ارسال برای ستاد رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) اقدام می‌نمودند.

۲) شناسایی و بازداشت ۴۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی در استان‌ تهران؛ با اقدامات اطلاعاتی و تورهای امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات استان تهران، ۴۱ نفر از مزدورانی که در ارتباط با گروهک‌های تروریستی بوده و اقدام به ارسال موقعیت‌های ایست و بازرسی، دفاعی و حساس کشور نموده و نیز تصویربرداری از اماکن مورد حمله‌ی دشمن آمریکایی-صهیونی در تهران و ارسال آنها به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) می‌نمودند، شناسایی و بازداشت شدند. ۱۰ نفر از افراد بازداشت شده از مزدورانی هستند که موقعیت اماکن غیرنظامی مانند منازل مسکونی سازمانی را به عنوان اماکن نظامی به دشمن ارائه نموده و موجب به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان شدند. ۶ نفر دیگر از افراد دستگیر شده، از مزدوران مترصد دشمن و مرتبط با گروهک‌های تروریستی هستند که از آنها ۳ وسیله ارتباطی تشکیلاتی، کلت کمری و یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک کشف شد.

۳) شناسایی و بازداشت ۸ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی مرتبط با گروهک‌های تروریستی و کشف دو قبضه سلاح در استان‌های کرمانشاه و گیلان؛ با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل‌اطلاعات استان کرمانشاه، یکی از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی مرتبط با گروهک‌های تروریستی شناسایی و بازداشت شد. از این عامل صهیونیست‌ها دو قبضه سلاح کمری کشف شد.

همچنین دو متهم از شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه که اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات برای سرپل شناخته شده‌ی دشمن صهیونیستی نموده و از نقاط مورد هجوم دشمن تصویربرداری می کردند، شناسایی و بازداشت شدند. سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان گیلان نیز ۵ مزدور دشمن آمریکایی صهیونیستی مرتبط با گروهک‌های تروریستی را شناسایی و بازداشت کردند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۱۱ فروردین ۱۴۰۵

