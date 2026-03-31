متجاوزانِ مستاصل، عامدانه تولیدکننده مواد داروهای بیمارانسرطانی را مورد حمله قرار میدهند
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه و بنیانگذار موسسه پژوهشی پایاب در حساب شخصی خود نوشت:
پس از یک ماه جنایات جنگی، امروز شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو هدف قرار گرفت.
متجاوزانِ مستأصل که در تحقق توهمات شیطانی خود ناکام ماندهاند اکنون عامدانه یک تولیدکننده مواد اولیه دارویی، از جمله داروهای بیماران سرطانی، را مورد حمله قرار دادهاند.