به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز هیچ دوگانگی در مدیریت کشور وجود ندارد؛ مسعود پزشکیان، محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمدباقر ذوالقدر و دیگر مسئولان، هر کدام در سنگر خود و در یک صف واحد، تحت هدایت رهبری، مشغول اداره کشورند.

این روزها وقت تحلیل‌های معطوف به رقابت‌های معمول سیاست داخلی نیست؛ خروجی این تحلیل‌ها دقیقاً همان چیزی است که دشمن می‌خواهد: ایجاد شکاف در داخل.

اکنون فقط یک اولویت داریم: ایران و اسلام.»

