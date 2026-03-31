English العربیه
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خبرداد:

شناسایی، دستگیری و توقیف اموال ۳۵ نفر از حامیان و افراد مزدور مرتبط با رژیم آمریکایی صهیونی در اصفهان

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از شناسایی، دستگیری و توقیف اموال ۳۵ نفر از عناصر و حامیان اصلی وابسته به دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی در این استان خبر داد.

 محمد موسویان اظهار داشت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همچنین صدور دستور قضایی، ۳۵ نفر از عناصر اصلی مرتبط با محور آمریکایی ـ صهیونیستی که ضمن ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنشنال و من و تو و دیگر شبکه‌های معاند و همچنین تهیه و ارسال تصاویر و اطلاعات حساس از مراکز نظامی و مناطق مورد اصابت به خارج از کشور همکاری داشتند و همچنین قصد اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، ایجاد آشوب، اغتشاش و تحریک به کشتار و قتال و انجام فعالیت‌های ضد امنیتی همسو با حملات دشمنان را داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات و اطلاعات فراجا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

 دادستان اصفهان همچنین از شناسایی اموال این مزدوران و وطن‌فروشان خبر داد و گفت: دستورات قاطع قضایی به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، راهور، بورس و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها صادر تا اموال این افراد شناسایی، توقیف و ضبط گردد.

 دادستان اصفهان ادامه داد: طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم

اموال همه کسانی که به هر نحو با دشمن چه به صورت عملی و چه به صورت فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی همکاری می‌کنند، مصادره می‌شود.

 دادستان اصفهان با بیان اینکه شعب ویژه در دادسرای مرکز استان در خصوص رسیدگی به جرایم این عناصر خود فروخته تعیین شده، اظهار داشت: برای افراد دستگیر شده پرونده‌های قضایی تشکیل و رسیدگی به اتهام آنان قاطع، بدون اغماض در حال انجام است‌ و قطعا این افراد با اشد مجازات روبرو خواهند شد.

 دادستان اصفهان در پایان گفت: امنیت عمومی و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی استان است و قطعاً اجازه نخواهیم داد امنیت و ثبات استان خدشه وارد شود.

 

