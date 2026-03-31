خون شهید تنگسیری ضامن اقتدار و رشد روزافزون نیروی مقتدر دریایی خواهد بود

به گزارش ایلنا، آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری پیامی منتشر کرد.

متن پیام تسلیت آیت‌الله اعرافی به این شرح است؛

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت سردار رشید اسلام، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر مقام معظم رهبری، ملت مقاوم ایران، همرزمان و همسنگران و خانواده ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

عمر شریف دریابان علیرضا تنگسیری، در راستای حفظ و حراست از این مرز و بوم و تمامیت خاک مقدس ایران اسلامی صرف شد و خون پاک ایشان که به دست پلیدترین موجودات ریخته شد، ضامن اقتدار و رشد روزافزون نیروهای مقتدر دریایی خواهد بود.

آمریکا و اسرائیل جنایتکار بدانند، عروج فرماندهانی که سالیان درازی در آرزوی شهادت، مجاهدت کرده‌اند موجب تقویت جبهه حق می‌گردد و این سنة الهی است که "لن تجد لها تبدیلا" و صدها تنگسیری از تبار دلیران تنگستان ادامه دهنده راه ایشان خواهد بود انشاءالله.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه