به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بررسی پیش نویس طرح قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز در جلسه روز گذشته دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ این کمیسیون نوشت:

پیش نویس طرح مذکور مورد تصویب مقدماتی این کمیسیون قرار گرفته و آماده ی ارائه به صحن مجلس است. «ترتیبات امنیتی تنگه»، «ایمنی ناوبری جمهوری اسلامی ایران»، «مسائل زیست محیطی»، «ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی»، «ممنوعیت آمریکایی ها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور»، «اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح» و «همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی و ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریم های یکجانبه علیه ایران» از جمله ی فرازها در این پیش نویس است.

