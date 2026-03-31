زارعی خبر داد:

تصویب پیش‌نویس طرح مرتبط با تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

تصویب پیش‌نویس طرح مرتبط با تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بررسی پیش نویس طرح «قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز» در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: پیش نویس طرح مذکور مورد تصویب مقدماتی این کمیسیون قرار گرفته و آماده ی ارائه به صحن مجلس است.

به گزارش ایلنا،  مجتبی زارعی، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بررسی پیش نویس طرح قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز در جلسه روز گذشته دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ این کمیسیون نوشت:

 پیش نویس طرح مذکور مورد تصویب مقدماتی این کمیسیون قرار گرفته و آماده ی ارائه به صحن مجلس است. «ترتیبات امنیتی تنگه»، «ایمنی ناوبری جمهوری اسلامی ایران»، «مسائل زیست محیطی»، «ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی»، «ممنوعیت آمریکایی ها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور»،  «اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح» و «همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی و  ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریم های یکجانبه علیه ایران» از جمله ی فرازها در این پیش نویس است. 

 

اخبار مرتبط
