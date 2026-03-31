ارزیابی آخرین تمهیدات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها
سی و پنجمین نشست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور روز سه شنبه ۱۱ فروردین برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات بررسی و ملاحظات حقوقی و قانونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در این نشست از پیشرفت مطلوب فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان خبر داد و گفت: ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی طبق زمانبندی در روز ۱۵ فروردین به پایان میرسد و نتایج از طریق فرمانداریها به داوطلبان اعلام میشود.
محمدصالح جوکار گفت: داوطلبان حوزههای روستایی در صورت رد صلاحیت ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را با مستندات مورد نیاز در بخشداریها و فرمانداریهای محل خود ثبت کنند.
به گفته جوکار هیاتهای نظارت شهرستانها یک هفته فرصت دارند تا با بررسی مجدد اعتراضها نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند و مطابق قانون این نظر فصل الخطاب خواهد بود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.